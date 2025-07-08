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Безымянный залив в Охотском море назван в честь героев Курильской операции - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Безымянный залив в Охотском море назван в честь героев Курильской операции
Безымянный залив в Охотском море назван в честь героев Курильской операции - 08.07.2025, ПРАЙМ
Безымянный залив в Охотском море назван в честь героев Курильской операции
Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T06:55+0300
2025-07-08T06:55+0300
общество
сахалин
рф
охотское море
михаил мишустин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – ПРАЙМ. Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников. "Соответствующий документ Михаил Мишустин подписал 7 июля. Решение принято на основании предложения Сахалинской областной думы. Отныне залив у побережья острова Шумшу будет носить название Десантников, что увековечит память героев Курильской десантной операции, которые стремительной атакой захватили в августе 1945 года японский оборонительный форпост, поставив таким образом финальную точку во Второй мировой войне", - рассказал собеседник агентства. По словам политика, событие знаменательное, особенно в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Советские воины и морпехи вернули эти территории в состав СССР. "Областная дума в течение многих лет ведет работу по имянаречению безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах в честь победителей в минувших войнах. Совсем недавно правительство России поддержало наше предложение назвать гору в Смирныховском районе именем Героя Советского Союза Николая Грищенко. Кстати, он единственный из обладателей самого высокого звания в СССР родился на Сахалине. В настоящее время мы готовим документы для присвоения еще одной вершине на острове имени Нигмата Курманова. Он командовал 165-м стрелковым полком при освобождении Южного Сахалина", - отметил в заключение Болотников.
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общество , сахалин, рф, охотское море, михаил мишустин
Общество , Сахалин, РФ, Охотское море, Михаил Мишустин
06:55 08.07.2025
 
Безымянный залив в Охотском море назван в честь героев Курильской операции

Безымянный залив в Охотском море назвали в честь героев Курильской десантной операции

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – ПРАЙМ. Распоряжением председателя правительства РФ безымянный залив в акватории Охотского моря назван в честь героев Курильской десантной операции, сообщил РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников.
"Соответствующий документ Михаил Мишустин подписал 7 июля. Решение принято на основании предложения Сахалинской областной думы. Отныне залив у побережья острова Шумшу будет носить название Десантников, что увековечит память героев Курильской десантной операции, которые стремительной атакой захватили в августе 1945 года японский оборонительный форпост, поставив таким образом финальную точку во Второй мировой войне", - рассказал собеседник агентства.
По словам политика, событие знаменательное, особенно в преддверии 80-й годовщины окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Советские воины и морпехи вернули эти территории в состав СССР.
"Областная дума в течение многих лет ведет работу по имянаречению безымянных географических объектов на Сахалине и Курилах в честь победителей в минувших войнах. Совсем недавно правительство России поддержало наше предложение назвать гору в Смирныховском районе именем Героя Советского Союза Николая Грищенко. Кстати, он единственный из обладателей самого высокого звания в СССР родился на Сахалине. В настоящее время мы готовим документы для присвоения еще одной вершине на острове имени Нигмата Курманова. Он командовал 165-м стрелковым полком при освобождении Южного Сахалина", - отметил в заключение Болотников.
 
ОбществоСахалинРФОхотское мореМихаил Мишустин
 
 
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