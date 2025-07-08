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Назван размер зарплаты, который нужен для нормальной жизни
Назван размер зарплаты, который нужен для нормальной жизни - 08.07.2025, ПРАЙМ
Назван размер зарплаты, который нужен для нормальной жизни
Понимание "нормальной жизни" у каждого своё и зависит от множества факторов (город, состав семьи, образ жизни, здоровье). Однако финансово грамотный подход к... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T02:02+0300
2025-07-08T02:02+0300
2025-07-08T02:02+0300
зарплата
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Понимание "нормальной жизни" у каждого своё и зависит от множества факторов (город, состав семьи, образ жизни, здоровье). Однако финансово грамотный подход к определению этого показателя имеет общие принципы, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф""Сначала давайте посчитаем долю расходов, которые нужно учитывать при расчёте "нормального" уровня жизни. Сюда входят несколько обязательных для каждого элементов", - отметила она. 1. Жилье (25-35% от дохода):2. Питание (15-25%):3. Транспорт (5-15%):4. Здоровье (5-10%):5. Обязательные платежи (10-30%):6. Одежда и Обувь (5-7%):7. Быт и Гигиена (3-5%):8. Личное Развитие и Досуг (5-15%):"У каждого человека траты на эти базовый направления будут индивидуальными. Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину", - указала эксперт.При расчёте "нормального" уровня жизни нужно учитывать не только такие базовые расходы, как обязательные платежи, жильё, питание, транспорт, здоровье, одежда и обувь, но также формирование "финансовой подушки безопасности". Это резерв в размере 3-6 месячных расходов, который защитит от форс-мажоров (потеря работы, поломка автомобиля, срочное лечение). Финансово грамотный человек также будет иметь сбережения и инвестиции – ежемесячно он будет отправлять на эту статью примерно 10% дохода."Чтобы рассчитать "нормальный" уровень зарплаты, сложите свой базовый минимум, средства на формирование финансовой "подушки безопасности", а также деньги на сбережения и инвестиции. Также стоит учитывать средства на досуг и саморазвитие, чтобы время от времени радовать себя, иметь возможность развеяться от задач на работе. Так вы получите чистый желаемый доход. Это и есть ваша "нормальная" зарплата", - заключила Иваткина.
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зарплата, реальные зарплаты, общество , финансы, минфин
зарплата, реальные зарплаты, Общество , Финансы, Минфин
Назван размер зарплаты, который нужен для нормальной жизни
Эксперт НИФИ Минфина научила, как высчитать нужную для нормальной жизни зарплату
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Понимание "нормальной жизни" у каждого своё и зависит от множества факторов (город, состав семьи, образ жизни, здоровье). Однако финансово грамотный подход к определению этого показателя имеет общие принципы, рассказала агентству "Прайм" Мария Иваткина, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"
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"Сначала давайте посчитаем долю расходов, которые нужно учитывать при расчёте "нормального" уровня жизни. Сюда входят несколько обязательных для каждого элементов", - отметила она.
1. Жилье (25-35% от дохода):
- аренда или ипотека;
- коммунальные услуги;
- интернет и сотовая связь;
- текущий мелкий ремонт и содержание жилья.
- Продукты для домашней готовки (здоровое, разнообразное питание без крайней экономии);
- Расходы на питание вне дома (еда на вынос, бизнес-ланч и т.п).
- Общественный транспорт (проездной/разовые билеты);
- Бензин, парковка (если есть личный автомобиль).
- Спортзал / бассейн / витамины (как инвестиция в здоровье);
- Лекарства по назначению врача;
- Платные приемы врачей/анализы (если бесплатные недоступны или с большими очередями).
5. Обязательные платежи (10-30%):
- Налоги (если не удерживаются автоматически работодателем, например, самозанятость);
- Алименты, если есть;
- Кредиты.
6. Одежда и Обувь (5-7%):
- Обновление базового гардероба по мере необходимости.
- Бытовая химия, средства гигиены, косметика.
8. Личное Развитие и Досуг (5-15%):
- Книги, курсы, обучение.
- Хобби.
- Походы в кино, театры, музеи.
- Небольшие поездки и отпуск.
- Подарки близким на дни рождения/праздники.
"У каждого человека траты на эти базовый направления будут индивидуальными. Той суммы, которой хватает, например, живущему в общежитии студенту недостаточно взрослому работающему человеку с ипотекой. Жизнь в крупных городах дороже, чем в провинции, а у пенсионера будут свои потребности, например, траты на медицину", - указала эксперт.
При расчёте "нормального" уровня жизни нужно учитывать не только такие базовые расходы, как обязательные платежи, жильё, питание, транспорт, здоровье, одежда и обувь, но также формирование "финансовой подушки безопасности". Это резерв в размере 3-6 месячных расходов, который защитит от форс-мажоров (потеря работы, поломка автомобиля, срочное лечение). Финансово грамотный человек также будет иметь сбережения и инвестиции – ежемесячно он будет отправлять на эту статью примерно 10% дохода.
"Чтобы рассчитать "нормальный" уровень зарплаты, сложите свой базовый минимум, средства на формирование финансовой "подушки безопасности", а также деньги на сбережения и инвестиции. Также стоит учитывать средства на досуг и саморазвитие, чтобы время от времени радовать себя, иметь возможность развеяться от задач на работе. Так вы получите чистый желаемый доход. Это и есть ваша "нормальная" зарплата", - заключила Иваткина.