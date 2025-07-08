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"Готовы пожертвовать". План Зеленского вызвал ужас в США
"Готовы пожертвовать". План Зеленского вызвал ужас в США - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Готовы пожертвовать". План Зеленского вызвал ужас в США
Киевские власти готовы отдать жизнь каждого украинца, лишь бы продолжить воевать с Россией. Такое мнение на YouTube выразил американский аналитик Марк Слебода. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:22+0300
2025-07-08T08:22+0300
2025-07-08T08:22+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Киевские власти готовы отдать жизнь каждого украинца, лишь бы продолжить воевать с Россией. Такое мнение на YouTube выразил американский аналитик Марк Слебода.Слебода заметил, что киевский режим не намерен останавливать боевые действия. Тем не менее, власти не осознают, что потери при этом будут серьезно расти."Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин", — подчеркнул эксперт.Аналитик подчеркнул, что продолжение "безумия" происходит благодаря западным союзникам Киева, которые вынуждают воевать до последнего украинца.
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сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Готовы пожертвовать". План Зеленского вызвал ужас в США
Аналитик Слебода: киевские власти готовы пожертвовать каждым украинцем
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Киевские власти готовы отдать жизнь каждого украинца, лишь бы продолжить воевать с Россией. Такое мнение на YouTube
выразил американский аналитик Марк Слебода.
Слебода заметил, что киевский режим не намерен останавливать боевые действия. Тем не менее, власти не осознают, что потери при этом будут серьезно расти.
"Они готовы пожертвовать каждым украинцем, несмотря на пол и возраст. В Киеве уже говорят о подготовке мобилизации женщин", — подчеркнул эксперт.
Аналитик подчеркнул, что продолжение "безумия" происходит благодаря западным союзникам Киева, которые вынуждают воевать до последнего украинца.
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