https://1prime.ru/20250708/zelenskiy-859297134.html

"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском

"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение. Таким мнением в соцсети Х поделился... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T16:50+0300

2025-07-08T16:50+0300

2025-07-08T16:50+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение. Таким мнением в соцсети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Режим, который выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть. В войне, которая создает более унизительный мир с каждым днем. С большим количеством потерянных жизней и территорий", — подчеркнул эксперт.По словам Кошковича, киевские власти олицетворяют чудовище, которое получает поддержку от западных союзников, которые делают ради собственной выгоды.

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украина

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украина, владимир зеленский