https://1prime.ru/20250708/zelenskiy-859297134.html
"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение. Таким мнением в соцсети Х поделился... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:50+0300
2025-07-08T16:50+0300
2025-07-08T16:50+0300
политика
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение. Таким мнением в соцсети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Режим, который выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть. В войне, которая создает более унизительный мир с каждым днем. С большим количеством потерянных жизней и территорий", — подчеркнул эксперт.По словам Кошковича, киевские власти олицетворяют чудовище, которое получает поддержку от западных союзников, которые делают ради собственной выгоды.
https://1prime.ru/20250708/snaktsii-859293591.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_643fed8d28398a5ad52024cf95b299fc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Унизительный мир". На Западе раскрыли страшную правду о Зеленском
Кошкович: затягивая конфликт, Зеленский жертвует сотнями жизней солдат ВСУ
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает военный конфликт, в котором киевский режим обречен на поражение. Таким мнением в соцсети Х
поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Режим, который выбрасывает жизни своих подданных со скоростью нескольких сотен в день в войне, которую, как они знают, не смогут выиграть. В войне, которая создает более унизительный мир с каждым днем. С большим количеством потерянных жизней и территорий", — подчеркнул эксперт.
По словам Кошковича, киевские власти олицетворяют чудовище, которое получает поддержку от западных союзников, которые делают ради собственной выгоды.
Зеленский ввел санкции против пяти компаний из Китая