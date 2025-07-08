https://1prime.ru/20250708/zhkkh-859296579.html
В Госдуме предложили ввести электронные платежные документы за ЖКХ
В Госдуме предложили ввести электронные платежные документы за ЖКХ - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести электронные платежные документы за ЖКХ
Депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести электронные платежные... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:37+0300
2025-07-08T16:37+0300
2025-07-08T16:37+0300
экономика
общество
россия
госдума
жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/68/762066822_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abb85735934c610f2ed9606b08d4439c.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести электронные платежные документы за ЖКХ по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым закрепить за гражданами право самостоятельно выбирать удобный способ получения и оплаты платёжных документов за ЖКХ — в бумажном или электронном виде - и на полный отказ от получения бумажных квитанций при наличии согласия на получение документов в электронной форме", - говорится в письме. В документе Ткачев отметил, что вопрос цифровизации расчётов за жилищно-коммунальные услуги имеет высокую общественную значимость и напрямую затрагивает интересы миллионов граждан, и несмотря на то, что законодательство предусматривает возможность использования электронных документов при взаимодействии с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, на практике в ряде российских регионов сохраняется обязательная рассылка бумажных квитанций, даже в случае полного перехода потребителя на электронный документооборот. Депутат отметил, что при этом платёжные документы доступны в электронном виде в ГИС ЖКХ, а также на платформе "Госуслуги" и в мобильных приложениях банков и управляющих компаний. Граждане, имеющие подтверждённую учётную запись, по его словам, пользуются этими сервисами, фактически дублируя бумажные документы, доставляемые в почтовые ящики, в свою очередь данная ситуация создаёт дополнительные расходы для исполнителей коммунальных услуг, не способствует сокращению административных издержек и идёт вразрез с задачами по переходу на безбумажные технологии. Парламентарий уверен, что переход к полноценному электронному документообороту в сфере ЖКХ, осуществляемому на добровольной и осознанной основе, будет способствовать повышению прозрачности, снижению административных расходов и росту доверия со стороны граждан.
https://1prime.ru/20250703/tsb-859134751.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76206/68/762066822_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c2cc99fe0fa265b52ada58b8ca29c193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, госдума, жкх
Экономика, Общество , РОССИЯ, Госдума, ЖКХ
В Госдуме предложили ввести электронные платежные документы за ЖКХ
Депутат Ткачев предложил ввести электронные платежные документы за ЖКХ по всей России
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением ввести электронные платежные документы за ЖКХ по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым закрепить за гражданами право самостоятельно выбирать удобный способ получения и оплаты платёжных документов за ЖКХ — в бумажном или электронном виде - и на полный отказ от получения бумажных квитанций при наличии согласия на получение документов в электронной форме", - говорится в письме.
В документе Ткачев отметил, что вопрос цифровизации расчётов за жилищно-коммунальные услуги имеет высокую общественную значимость и напрямую затрагивает интересы миллионов граждан, и несмотря на то, что законодательство предусматривает возможность использования электронных документов при взаимодействии с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, на практике в ряде российских регионов сохраняется обязательная рассылка бумажных квитанций, даже в случае полного перехода потребителя на электронный документооборот.
Депутат отметил, что при этом платёжные документы доступны в электронном виде в ГИС ЖКХ, а также на платформе "Госуслуги" и в мобильных приложениях банков и управляющих компаний. Граждане, имеющие подтверждённую учётную запись, по его словам, пользуются этими сервисами, фактически дублируя бумажные документы, доставляемые в почтовые ящики, в свою очередь данная ситуация создаёт дополнительные расходы для исполнителей коммунальных услуг, не способствует сокращению административных издержек и идёт вразрез с задачами по переходу на безбумажные технологии.
Парламентарий уверен, что переход к полноценному электронному документообороту в сфере ЖКХ, осуществляемому на добровольной и осознанной основе, будет способствовать повышению прозрачности, снижению административных расходов и росту доверия со стороны граждан.
Плановый рост тарифов ЖКХ не окажет влияния на инфляцию, заявил Заботкин