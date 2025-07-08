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Золото слабо дорожает на фоне снижения курса доллара
Золото слабо дорожает на фоне снижения курса доллара - 08.07.2025, ПРАЙМ
Золото слабо дорожает на фоне снижения курса доллара
Стоимость золота слабо поднимается на фоне снижения курса доллара, следует из данных торгов. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:06+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо поднимается на фоне снижения курса доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 8.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 3 345,12 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% - до 37,068 доллара за унцию. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 8.55 мск снижался на 0,23%, до 97,34 пункта. Снижение курса доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют. Котировки золота могут поддерживаться потенциальным ростом спроса на надежные активы на фоне опасений вокруг мировой торговли. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию. Согласно письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. На товары из Боснии и Герцеговины ставка импортной пошлины составит 30%. Индонезийские товары с 1 августа будут облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%, а товары из Бангладеш - 35%.
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сша, сербия, босния и герцеговина, дональд трамп, comex, рынок, торги
Экономика, США, СЕРБИЯ, Босния и Герцеговина, Дональд Трамп, Comex, Рынок, Торги
Золото слабо дорожает на фоне снижения курса доллара
Стоимость золота слабо поднимается на фоне снижения курса доллара
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо поднимается на фоне снижения курса доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,32 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,07%, до 3 345,12 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,44% - до 37,068 доллара за унцию.
При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 8.55 мск снижался на 0,23%, до 97,34 пункта. Снижение курса доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют.
Котировки золота могут поддерживаться потенциальным ростом спроса на надежные активы на фоне опасений вокруг мировой торговли. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран, включая Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Индонезию.
Согласно письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%. На товары из Боснии и Герцеговины ставка импортной пошлины составит 30%.
Индонезийские товары с 1 августа будут облагаться пошлиной при ввозе в США по ставке 32%, а товары из Бангладеш - 35%.
Золото теряет в цене после роста на прошлой неделе