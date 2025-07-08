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Золото дешевеет почти на 1% - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/zoloto--859299064.html
Золото дешевеет почти на 1%
Золото дешевеет почти на 1% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет почти на 1%
Стоимость золота снижается почти на 1% во вторник вечером за счет роста рисковых настроений среди инвесторов, следует из данных бирж и комментария аналитика. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:41+0300
2025-07-08T17:41+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% во вторник вечером за счет роста рисковых настроений среди инвесторов, следует из данных бирж и комментария аналитика. По состоянию на 17.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 29,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,85%, до 3 313,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,65% - до 36,665 доллара за унцию. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. По словам аналитиков, отсрочка вызвала небольшой всплеск рисковых настроений, что оказывает давление на котировки золота. "В центре внимания находится торговля, и администрация Трампа усиливает давление. Однако некоторый оптимизм, связанный с торговыми сделками, подпитывает рисковые настроения, удерживая золото на низком уровне", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
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сша, дональд трамп, comex, рынок, торги
Экономика, США, Дональд Трамп, Comex, Рынок, Торги
17:41 08.07.2025
 
Золото дешевеет почти на 1%

Золото дешевеет почти на 1% на фоне роста рисковых настроений среди инвесторов

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% во вторник вечером за счет роста рисковых настроений среди инвесторов, следует из данных бирж и комментария аналитика.
По состоянию на 17.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 29,65 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,85%, до 3 313,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,65% - до 36,665 доллара за унцию.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. По словам аналитиков, отсрочка вызвала небольшой всплеск рисковых настроений, что оказывает давление на котировки золота.
"В центре внимания находится торговля, и администрация Трампа усиливает давление. Однако некоторый оптимизм, связанный с торговыми сделками, подпитывает рисковые настроения, удерживая золото на низком уровне", - цитирует агентство Рейтер вице-президента и старшего стратега по металлам Zaner Metals Питера Гранта (Peter Grant).
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
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ЭкономикаСШАДональд ТрампComexРынокТорги
 
 
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