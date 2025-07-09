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Россия и Оман отменят визовые требования 18 июля

Россия и Оман отменят визовые требования 18 июля - 09.07.2025, ПРАЙМ

Россия и Оман отменят визовые требования 18 июля

Соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T16:05+0300

2025-07-09T16:05+0300

2025-07-09T16:05+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Соглашение России и Омана о взаимной отмене визовых требований вступит в силу 18 июля, россияне смогут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Восемнадцатого июля вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Султаната Оман о взаимной отмене визовых требований, подписанное в Москве 22 апреля 2025 года. В соответствии с соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. При этом, как отмечают в министерстве, суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. "Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Омана", - подчеркнули в МИД России.

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