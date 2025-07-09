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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля - 09.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:42+0300
2025-07-09T17:42+0300
2025-07-09T17:46+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. 18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик", - сообщили в компании.Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля.
https://1prime.ru/20250709/aeroport-859337342.html
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общество , москва, геленджик, аэрофлот
Общество , МОСКВА, Геленджик, Аэрофлот
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании.
"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. 18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик", - сообщили в компании.
Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля.
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов