https://1prime.ru/20250709/aeroflot-859337871.html

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля - 09.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:42+0300

2025-07-09T17:42+0300

2025-07-09T17:46+0300

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москва

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аэрофлот

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля, сообщили в компании. "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. 18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик", - сообщили в компании.Продажа билетов из Москвы в Геленджик компании "Аэрофлот" будет открыта 9 июля.

https://1prime.ru/20250709/aeroport-859337342.html

москва

геленджик

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общество , москва, геленджик, аэрофлот