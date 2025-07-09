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Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов - 09.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:37+0300
2025-07-09T17:37+0300
2025-07-09T17:37+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
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общество , геленджик, росавиация
Общество , Геленджик, Росавиация
Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов
Росавиация: аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов с 10 июля
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
"Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.
Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу