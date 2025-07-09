https://1prime.ru/20250709/aeroport-859337342.html

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов - 09.07.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов

Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:37+0300

2025-07-09T17:37+0300

2025-07-09T17:37+0300

общество

геленджик

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, сообщается в Telegram-канале Росавиации. "Росавиация уведомила российских эксплуатантов о параметрах работы аэропорта Геленджик. Согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля", - говорится в сообщении. Отмечается, что регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.

https://1prime.ru/20250709/mintrans-859334802.html

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , геленджик, росавиация