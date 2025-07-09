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На АЭС "Аккую" ведется постоянный мониторинг окружающей среды

На АЭС "Аккую" ведется постоянный мониторинг окружающей среды - 09.07.2025, ПРАЙМ

На АЭС "Аккую" ведется постоянный мониторинг окружающей среды

Системный мониторинг всех основных параметров окружающей среды на площадке сооружения АЭС "Аккую" и за ее пределами выполняется в постоянном режиме, сообщил в... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T07:37+0300

2025-07-09T07:37+0300

2025-07-09T07:37+0300

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аккую нуклеар

росатом

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СТАМБУЛ, 9 июл - ПРАЙМ. Системный мониторинг всех основных параметров окружающей среды на площадке сооружения АЭС "Аккую" и за ее пределами выполняется в постоянном режиме, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар", генеральный директор АО "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко. Дедусенко напомнил, что АЭС "Аккую" будет оснащена автоматической системой мониторинга отводимой в море воды. "Системный мониторинг всех основных параметров окружающей среды на площадке сооружения АЭС и за ее пределами выполняется в постоянном режиме. Мы следим за состоянием почвы, воздуха, флоры, фауны и, конечно, морской воды. Автоматическая система позволит вести непрерывные наблюдения параметров качества воды и в режиме реального времени передавать информацию заинтересованным ведомствам. Фактически система послужит ещё одним, дополнительным уровнем контроля за состоянием акватории площадки АЭС", - заявил Дедусенко на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Специалисты в марте завершили строительно-монтажные работы на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" ожидается в течение года, заявил в конце июня вице-премьер РФ Александр Новак. Турция считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС, заявил 2 марта министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Сейчас в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

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