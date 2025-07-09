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Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций

Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций - 09.07.2025, ПРАЙМ

Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций

Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T19:05+0300

2025-07-09T19:05+0300

2025-07-09T19:05+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора. "Человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками - такие принципы заложены в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Его разработал и направил в финансовые организации Банк России", - говорится в сообщении. Указывается, что кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии. Согласно рекомендациям регулятора, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия. Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками. Также, по мнению ЦБ РФ, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать, отмечается в сообщении. "Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии", - отметил руководитель департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп. "Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - добавил он.

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общество , рф, банк россия, технологии, ии