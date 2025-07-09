https://1prime.ru/20250709/ai-859339942.html
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций - 09.07.2025, ПРАЙМ
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T19:05+0300
2025-07-09T19:05+0300
2025-07-09T19:05+0300
общество
рф
банк россия
технологии
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070602_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_e5a31301f0fdb8d88462d3f0bc0321a2.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора. "Человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками - такие принципы заложены в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Его разработал и направил в финансовые организации Банк России", - говорится в сообщении. Указывается, что кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии. Согласно рекомендациям регулятора, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия. Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками. Также, по мнению ЦБ РФ, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать, отмечается в сообщении. "Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии", - отметил руководитель департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп. "Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - добавил он.
https://1prime.ru/20250709/deepseek-859339353.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855070602_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_724f387713756be66782f2c182040eaf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, банк россия, технологии, ии
Общество , РФ, банк Россия, Технологии, ИИ
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
ЦБ выпустил кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора.
"Человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками - такие принципы заложены в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Его разработал и направил в финансовые организации Банк России", - говорится в сообщении.
Указывается, что кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии.
Согласно рекомендациям регулятора, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия.
Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками.
Также, по мнению ЦБ РФ, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать, отмечается в сообщении.
"Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии", - отметил руководитель департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп.
"Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - добавил он.
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek