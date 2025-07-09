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Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций - 09.07.2025, ПРАЙМ
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций
Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T19:05+0300
2025-07-09T19:05+0300
общество
рф
банк россия
технологии
ии
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора. "Человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками - такие принципы заложены в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Его разработал и направил в финансовые организации Банк России", - говорится в сообщении. Указывается, что кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии. Согласно рекомендациям регулятора, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия. Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками. Также, по мнению ЦБ РФ, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать, отмечается в сообщении. "Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии", - отметил руководитель департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп. "Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - добавил он.
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общество , рф, банк россия, технологии, ии
Общество , РФ, банк Россия, Технологии, ИИ
19:05 09.07.2025
 
Банк России выпустил кодекс этики по работе с ИИ для финансовых организаций

ЦБ выпустил кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ на финансовом рынке

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлагманская ИИ-модель Grok 3
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Банк России выпустил для финансовых организаций кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, сообщается на сайте регулятора.
"Человекоцентричность, справедливость, прозрачность, безопасность и ответственное управление рисками - такие принципы заложены в кодексе этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке. Его разработал и направил в финансовые организации Банк России", - говорится в сообщении.
Указывается, что кодекс носит рекомендательный характер и призван повысить доверие людей и компаний к новой технологии.
Согласно рекомендациям регулятора, следует информировать клиентов, когда они взаимодействуют с ИИ, и предоставлять возможность отказаться от такого взаимодействия.
Банк России также предлагает организациям регулярно проверять качество ИИ, обращать внимание на соблюдение конфиденциальности персональных данных и организовать управление рисками.
Также, по мнению ЦБ РФ, особую роль в доверенном и ответственном применении ИИ на финансовом рынке может сыграть обмен опытом и лучшими практиками по соблюдению этических рекомендаций. Регулятор готов этому содействовать, отмечается в сообщении.
"Мы изучили мировые тенденции в регулировании ИИ, обсудили с участниками рынка их практику и пришли к выводу, что для российского финансового рынка на данном этапе будет актуально мягкое регулирование применения такой технологии", - отметил руководитель департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп.
"Мы надеемся, что ориентиры, заложенные в Кодекс этики, смогут сделать финансовые услуги, в которые интегрирован искусственный интеллект, еще более качественными, безопасными и удобными", - добавил он.
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