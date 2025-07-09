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Миноритарные акционеры ЮГК столкнулись со случаями ареста акций

Миноритарные акционеры ЮГК столкнулись со случаями ареста акций - 09.07.2025, ПРАЙМ

Миноритарные акционеры ЮГК столкнулись со случаями ареста акций

Миноритарные акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) столкнулись со случаями ареста принадлежащих им акций, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:16+0300

2025-07-09T13:16+0300

2025-07-09T13:16+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Миноритарные акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) столкнулись со случаями ареста принадлежащих им акций, рассказал РИА Новости председатель правления Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев. По его словам, сообщения об аресте акций поступили от розничного инвестора, сведения об этом содержатся в депозитарном отчете. Брокер ВТБ перевел акции на подраздел счета инвестора "под арестом". "Скорее всего, акции арестованы депозитарием на основании исполнительного листа, выданного судом по делу об изъятии акций ЮГК у мажоритарных акционеров", - считает он. "Всего выдано более 300 исполнительных листов - по количеству депозитариев в стране. Претензий к розничным инвесторам пока не было, поэтому данная мера рассматривается как временная до окончания судебного процесса", - добавил он. "Банк осуществил перевод ценных бумаг ПАО "ЮГК" на отдельный раздел счета депо в соответствии с поступившими документами о принятии обеспечительных мер на основании судебного решения. Все действия банка соответствуют действующему законодательству и выполняются на основании официально полученной информации. В случае поступления в банк новых или обновленных документов, предусматривающих изменение ранее установленных ограничений, ценные бумаги клиентов будут автоматически возвращены на торговый раздел счета", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. Основной иск Генеральной прокуратуры, по данным районного суда, поступил в инстанцию Челябинска 2 июля. Документ касается обращения в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний. Иск предъявлен к восьми ответчикам, среди которых Константин Струков и Александра Струковы, Екатерина Абрамова, Андрей Верзилин, Сергей Евтеев, Наталия Зарубина, Евгения Кузнецова, Наталья Субботина. Третьими лицами указаны ООО "Управляющая компания ЮГК", ПАО "Южуралзолото группа компаний", ООО "Бизнес-актив", ООО "Хоум" и ООО "Уралвент". Согласно исковым требованиям, с которыми ознакомилось РИА Новости, Генпрокуратура просит передать государству 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. В рамках заявления надзорного ведомства суд принял обеспечительные меры к указанной собственности. Как сообщал на прошлой неделе первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, помимо мажоритарного акционера, у ЮГК есть и миноритарные акционеры, среди которых и розничные инвесторы, и их права в рамках разбирательства не должны быть ущемлены, ЦБ будет внимательно следить за ситуацией. Чистюхин добавил, что у ЮГК также есть выпуски облигаций, и нужно обеспечить, чтобы все обязательства по ним тоже выполнялись. Торги акциями компании 4 июля были приостановлены по предписанию ЦБ РФ. ЮГК уже сообщила, что поддерживает тесный контакт с ЦБ и Мосбиржей по вопросам защиты интересов миноритарных акционеров на фоне иска Генпрокуратуры. По данным компании, у нее более 220 тысяч частных инвесторов. ЮГК – четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар – Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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общество , рф, челябинская область, владимир чистюхин, югк, втб