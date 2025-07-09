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В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore

В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore

Замглавы комитета ГД по информполитике Евгений Попов опроверг информацию о том, что в РФ в следующем году появится запрет на ввоз Apple без RuStore. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:31+0300

2025-07-09T15:31+0300

2025-07-09T15:31+0300

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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Замглавы комитета ГД по информполитике Евгений Попов опроверг информацию о том, что в РФ в следующем году появится запрет на ввоз Apple без RuStore. Ранее в СМИ появилась информация, что депутат ГД Андрей Свинцов заявил, что в следующем году ввоз продукции Apple в Россию без RuStore могут запретить. "Это не так. От слова совсем", - написал Попов в своем Telegram-канале. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ранее рассказывал журналистам, что рассчитывает на то, что компания Apple выполнит требования по предустановке RuStore на свои гаджеты. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.

https://1prime.ru/20250707/putin-859251287.html

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