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В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore
В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore
Замглавы комитета ГД по информполитике Евгений Попов опроверг информацию о том, что в РФ в следующем году появится запрет на ввоз Apple без RuStore. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:31+0300
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рф
apple
госдума
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Замглавы комитета ГД по информполитике Евгений Попов опроверг информацию о том, что в РФ в следующем году появится запрет на ввоз Apple без RuStore. Ранее в СМИ появилась информация, что депутат ГД Андрей Свинцов заявил, что в следующем году ввоз продукции Apple в Россию без RuStore могут запретить. "Это не так. От слова совсем", - написал Попов в своем Telegram-канале. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ранее рассказывал журналистам, что рассчитывает на то, что компания Apple выполнит требования по предустановке RuStore на свои гаджеты. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
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рф, apple, госдума, rustore
РФ, Apple, Госдума, RuStore
15:31 09.07.2025
 
В Госдуме опровергли информацию о запрете ввоза продукции Apple без RuStore

Депутат Попов опроверг информацию о запрете ввоза Apple в Россию без RuStore

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Замглавы комитета ГД по информполитике Евгений Попов опроверг информацию о том, что в РФ в следующем году появится запрет на ввоз Apple без RuStore.
Ранее в СМИ появилась информация, что депутат ГД Андрей Свинцов заявил, что в следующем году ввоз продукции Apple в Россию без RuStore могут запретить.
"Это не так. От слова совсем", - написал Попов в своем Telegram-канале.
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ранее рассказывал журналистам, что рассчитывает на то, что компания Apple выполнит требования по предустановке RuStore на свои гаджеты.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон для установки RuStore на гаджетах Apple
7 июля, 15:13
 
РФAppleГосдумаRuStore
 
 
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