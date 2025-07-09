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Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР

Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР - 09.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно демонстрируют рост после выхода данных по инфляции в Китае, при... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:09+0300

2025-07-09T08:09+0300

2025-07-09T08:09+0300

экономика

общество

китай

азиатско-тихоокеанский регион

kospi

shenzhen composite

hang seng index

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно демонстрируют рост после выхода данных по инфляции в Китае, при этом южнокорейский KOSPI в ходе торгов достигал максимальной отметки с сентября 2021 года, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3 507,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на те же 0,29%, до 2 108,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,77%, до 23 967 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,6%, до 3 133,51 пункта, а ранее в ходе торгов индекс превысил отметку в 3 137 пунктов впервые с конца сентября 2021 года. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 8 562,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 39 773,5 пункта. В среду рынки изучают вышедшие показатели инфляции в Китае. Согласно данным государственного статистического управления страны, индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне вырос на 0,1% в годовом выражении. Аналитики при этом ожидали нулевой динамики. В то же время индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении снизился на 3,6%, сильнее ожиданий экспертов. Индекс цен производителей сократился в том числе из-за того, что неблагоприятные погодные условия оказали влияние на строительные работы, что привело к давлению на сырьевые цены, полагает главный специалист по статистике Донг Лицзюань (Dong Lijuan), мнение которого приводит агентство Блумберг.

https://1prime.ru/20250708/atr--859281366.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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общество , китай, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, shenzhen composite, hang seng index