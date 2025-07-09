Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250709/atr--859310578.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР - 09.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно демонстрируют рост после выхода данных по инфляции в Китае, при... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T08:09+0300
2025-07-09T08:09+0300
экономика
общество
китай
азиатско-тихоокеанский регион
kospi
shenzhen composite
hang seng index
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85f544b9cadbb977d531aebc429a4f30.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно демонстрируют рост после выхода данных по инфляции в Китае, при этом южнокорейский KOSPI в ходе торгов достигал максимальной отметки с сентября 2021 года, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3 507,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на те же 0,29%, до 2 108,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,77%, до 23 967 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,6%, до 3 133,51 пункта, а ранее в ходе торгов индекс превысил отметку в 3 137 пунктов впервые с конца сентября 2021 года. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 8 562,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 39 773,5 пункта. В среду рынки изучают вышедшие показатели инфляции в Китае. Согласно данным государственного статистического управления страны, индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне вырос на 0,1% в годовом выражении. Аналитики при этом ожидали нулевой динамики. В то же время индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении снизился на 3,6%, сильнее ожиданий экспертов. Индекс цен производителей сократился в том числе из-за того, что неблагоприятные погодные условия оказали влияние на строительные работы, что привело к давлению на сырьевые цены, полагает главный специалист по статистике Донг Лицзюань (Dong Lijuan), мнение которого приводит агентство Блумберг.
https://1prime.ru/20250708/atr--859281366.html
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/34/833333446_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a034b46ea6309c61005ce20d14535b2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , китай, азиатско-тихоокеанский регион, kospi, shenzhen composite, hang seng index
Экономика, Общество , КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, KOSPI, Shenzhen Composite, Hang Seng Index
08:09 09.07.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут на данных по инфляции в КНР

Фондовые индексы АТР преимущественно растут после выхода данных по инфляции в Китае

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно демонстрируют рост после выхода данных по инфляции в Китае, при этом южнокорейский KOSPI в ходе торгов достигал максимальной отметки с сентября 2021 года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29%, до 3 507,69 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на те же 0,29%, до 2 108,52 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,77%, до 23 967 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,6%, до 3 133,51 пункта, а ранее в ходе торгов индекс превысил отметку в 3 137 пунктов впервые с конца сентября 2021 года. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,33%, до 8 562,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,21%, до 39 773,5 пункта.
В среду рынки изучают вышедшие показатели инфляции в Китае. Согласно данным государственного статистического управления страны, индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июне вырос на 0,1% в годовом выражении. Аналитики при этом ожидали нулевой динамики.
В то же время индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении снизился на 3,6%, сильнее ожиданий экспертов.
Индекс цен производителей сократился в том числе из-за того, что неблагоприятные погодные условия оказали влияние на строительные работы, что привело к давлению на сырьевые цены, полагает главный специалист по статистике Донг Лицзюань (Dong Lijuan), мнение которого приводит агентство Блумберг.
!Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Фондовые индексы АТР закрылись ростом на фоне отсрочки пошлин США
Вчера, 11:55
 
ЭкономикаОбществоКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионKOSPIShenzhen CompositeHang Seng Index
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала