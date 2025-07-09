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В банках Белоруссии произошел массовый сбой
В банках Белоруссии произошел массовый сбой - 09.07.2025, ПРАЙМ
В банках Белоруссии произошел массовый сбой
Клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщают в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло списание средств, в частности, проблема затронула... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T11:57+0300
2025-07-09T11:57+0300
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МИНСК, 9 июл – ПРАЙМ. Клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщают в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло списание средств, в частности, проблема затронула крупнейших госбанк "Беларусбанк". Один из клиентов "Беларусбанка" сообщил РИА Новости, что обнаружил сегодня на своей карте нулевой баланс, хотя накануне он составлял 500 белорусских рублей (около 170 долларов). Телеканал "Первый информационный" сообщил в своем Telegram-канале, что также получил сообщения от читателей, что в "Беларусбанке" произошел сбой, "у ряда клиентов банка с карт пропали деньги". "По информации наших источников, проблема со списанием денег со счетов клиентов затронула и другие банки", - сообщил позднее телеканал. В свою очередь Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что "в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк". "В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале. Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
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мировая экономика, белоруссия
Экономика, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ
В банках Белоруссии произошел массовый сбой
Клиенты ряда белорусских банков сообщили, что с баланса их карт пропали деньги
МИНСК, 9 июл – ПРАЙМ. Клиенты ряда белорусских банков в Белоруссии сообщают в соцсетях, что с баланса их банковских карт произошло списание средств, в частности, проблема затронула крупнейших госбанк "Беларусбанк".
Один из клиентов "Беларусбанка" сообщил РИА Новости, что обнаружил сегодня на своей карте нулевой баланс, хотя накануне он составлял 500 белорусских рублей (около 170 долларов).
Телеканал "Первый информационный" сообщил в своем Telegram-канале, что также получил сообщения от читателей, что в "Беларусбанке" произошел сбой, "у ряда клиентов банка с карт пропали деньги". "По информации наших источников, проблема со списанием денег со счетов клиентов затронула и другие банки", - сообщил позднее телеканал.
В свою очередь Банковский процессинговый центр Белоруссии позже пояснил, что "в связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк" и ОАО "Белинвестбанк".
"В настоящее время проводятся работы по устранению данной ситуации, в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении компании, опубликованном в ее Telegram-канале.
Банковский процессинговый центр создан рядом крупнейших банков и промышленных предприятий Белоруссии с целью широкого внедрения в республике безналичных расчетов с использованием банковских платежных карточек и развития инфраструктуры обслуживания держателей карточек.
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