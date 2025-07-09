https://1prime.ru/20250709/benzin-859325877.html

Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников

Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников - 09.07.2025, ПРАЙМ

Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников

Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

2025-07-09T13:25+0300

энергетика

общество

бензин

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака. "ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.

https://1prime.ru/20250702/benzin-859117287.html

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общество , бензин