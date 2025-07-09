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Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников
Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников - 09.07.2025, ПРАЙМ
Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников
Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T13:25+0300
2025-07-09T13:25+0300
энергетика
общество
бензин
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака. "ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.
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общество , бензин
Энергетика, Общество , Бензин
13:25 09.07.2025
 
Источник рассказал о возможном запрете экспорта бензина для нефтяников

Источник: власти могут запретить экспорт бензина для нефтяников на август-сентябрь

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодитель бензовоза у въезда на нефтеперерабатывающее предприятие ОАО "Газпромнефть – Московский НПЗ" в Москве
Водитель бензовоза у въезда на нефтеперерабатывающее предприятие ОАО Газпромнефть – Московский НПЗ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российские власти рассматривают возможность в случае резкого роста цен ввести на август-сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж, который бы распространялся и на нефтяные компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с итогами совещания по нефтепродуктам у вице-премьера Александра Новака.
"ФАС предложила (запрет - ред.) на август-сентябрь, Минэнерго уже все подготовило. Но пока решили наблюдать за ситуацией, если будут цены расти, то могут ввести очень быстро", - сказал он в ответ на вопрос, предлагали ли власти ввести запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний.
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