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ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу

ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу - 09.07.2025, ПРАЙМ

ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T15:00+0300

2025-07-09T15:00+0300

2025-07-09T15:00+0300

энергетика

фас рф

бензин

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. "Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.

https://1prime.ru/20250707/benzin-859251491.html

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фас рф, бензин