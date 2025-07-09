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ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу
ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу - 09.07.2025, ПРАЙМ
ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:00+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина. Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. "Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.
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фас рф, бензин
Энергетика, ФАС РФ, Бензин
ФАС считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу
ФАС считает важным нарастить поставки бензина на биржу для балансировки рынка
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает необходимым нарастить поставки бензина на биржу, говорится в сообщении кабмина.
Вице-премьер России Александр Новак в среду провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. На заседании была обсуждена текущая ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия их продаж на Петербургской бирже, а также поставки топлива сельхозпроизводителям.
"Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка", – говорится в сообщении кабмина.
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