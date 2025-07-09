https://1prime.ru/20250709/birzhi-859325220.html

Фондовые индексы АТР в основном снизились

Фондовые индексы АТР в основном снизились - 09.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением после публикации статистики из Китая,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T13:12+0300

2025-07-09T13:12+0300

2025-07-09T13:12+0300

экономика

общество

китай

сша

shenzhen composite

hang seng index

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись преимущественно снижением после публикации статистики из Китая, свидетельствуют данные бирж. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,13%, до 3 493,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,04%, до 2 101,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,06%, до 23 892,32 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,6%, до 3 133,74 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшился на 0,61%, до 8 538,6 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 0,33%, до 39 821,28 пункта. Трейдеры обратили внимание на статистику по инфляции в КНР, опубликованную ранее в среду. Годовая инфляция в Китае в июне составила 0,1%, тогда как аналитики ждали нулевой инфляции. Цены производителей (PPI) в стране в июне снизились на 3,6% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 3,2%. В то же время индексы несколько скорректировались после роста вторника. Днем ранее индексы показали рост, в том числе рынки Китая и Гонконга поднялись в диапазоне 0,7-1,3%. Южнокорейский индекс KOSPI в среду при этом поднялся до самого высокого уровня с 27 сентября 2021 года. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ранее заявлял, что Токио продолжит переговоры с США о заключении взаимовыгодного соглашения по пошлинам, сообщало агентство Киодо. А министерство торговли, промышленности и энергетики Кореи заявило, что Сеул собирается ускорить переговоры с Вашингтоном по тарифам. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.

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китай

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общество , китай, сша, shenzhen composite, hang seng index