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Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум

Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум - 09.07.2025, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX обновил исторический максимум

Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе, немецкий DAX поднялся до нового рекордного значения, свидетельствуют данные бирж. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T20:04+0300

2025-07-09T20:04+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды в плюсе, немецкий DAX поднялся до нового рекордного значения, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,15% - до 8 867,02 пункта, французский CAC 40 - на 1,44%, до 7 878,46 пункта. Немецкий DAX вырос на 1,42% - до 24 549,56 пункта, в ходе торгов показатель поднимался до 24 609,15 пункта, что стало новым рекордом. Трейдеры продолжают следить за торговыми переговорами с США. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, заявила, что Евросоюз настроен найти справедливое решение по торговым спорам с США и поэтому активно ведет переговоры, однако готов к любому развитию событий. Инвесторы также оценивают корпоративные новости. Ранее во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Meta* приобрела миноритарную долю в производителе очков EssilorLuxottica, совместно с которым американская компания создает "умные" очки. Акции EssilorLuxottica подорожали на торгах в Париже на 5,6%. В четверг будет опубликована окончательная оценка роста потребительских цен в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до минимума с октября в 2%.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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сша, европа, рф, урсула фон дер ляйен, dax, ес, meta, рынок