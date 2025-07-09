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Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД - 09.07.2025, ПРАЙМ
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД
Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя главы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T21:23+0300
2025-07-09T21:23+0300
2025-07-09T21:23+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя главы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов. "Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации... Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки", - говорится в документах. Указы вступают в силу со дня подписания.
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ближний восток, африка, владимир путин, мид рф
Политика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА, Владимир Путин, МИД РФ
Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД
Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя главы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие президентские указы опубликованы на портале правовых актов.
"Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации... Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки", - говорится в документах.
Указы вступают в силу со дня подписания.