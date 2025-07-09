Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/bolgarija-859309490.html
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен
Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:22+0300
2025-07-09T07:22+0300
общество
болгария
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859309490.jpg?1752034923
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. "Это главная проблема в Болгарии. Большая часть общества, как и я, выступает против введения евро. Это уже организуется. Это не принесет пользы моей стране с экономической точки зрения. Случится резкий скачок цен, сейчас это уже происходит. Введение евро, которое станет реальностью с 1 января 2026 года, является искусственным и делается намеренно", - сказал Петков агентству. Он добавил, что даже те экономисты, которые выступают за введение общеевропейской валюты в Болгарии, считают, что решение является преждевременным. Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
болгария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , болгария, ес
Общество , БОЛГАРИЯ, ЕС
07:22 09.07.2025
 
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен

Депутат Петков: переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
"Это главная проблема в Болгарии. Большая часть общества, как и я, выступает против введения евро. Это уже организуется. Это не принесет пользы моей стране с экономической точки зрения. Случится резкий скачок цен, сейчас это уже происходит. Введение евро, которое станет реальностью с 1 января 2026 года, является искусственным и делается намеренно", - сказал Петков агентству.
Он добавил, что даже те экономисты, которые выступают за введение общеевропейской валюты в Болгарии, считают, что решение является преждевременным.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
 
ОбществоБОЛГАРИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала