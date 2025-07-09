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В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен
Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:22+0300
2025-07-09T07:22+0300
2025-07-09T07:22+0300
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
"Это главная проблема в Болгарии. Большая часть общества, как и я, выступает против введения евро. Это уже организуется. Это не принесет пользы моей стране с экономической точки зрения. Случится резкий скачок цен, сейчас это уже происходит. Введение евро, которое станет реальностью с 1 января 2026 года, является искусственным и делается намеренно", - сказал Петков агентству.
Он добавил, что даже те экономисты, которые выступают за введение общеевропейской валюты в Болгарии, считают, что решение является преждевременным.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
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общество , болгария, ес
В Болгарии заявили, что переход на евро приведет к резкому скачку цен
Депутат Петков: переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переход Болгарии на евро приведет к резкому скачку цен и не принесет пользы экономике страны, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
"Это главная проблема в Болгарии. Большая часть общества, как и я, выступает против введения евро. Это уже организуется. Это не принесет пользы моей стране с экономической точки зрения. Случится резкий скачок цен, сейчас это уже происходит. Введение евро, которое станет реальностью с 1 января 2026 года, является искусственным и делается намеренно", - сказал Петков агентству.
Он добавил, что даже те экономисты, которые выступают за введение общеевропейской валюты в Болгарии, считают, что решение является преждевременным.
Президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в конституционный суд с требованием аннулировать отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.