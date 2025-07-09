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Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине
Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине - 09.07.2025, ПРАЙМ
Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал проект бюджета Евросоюза, который предполагает выделение 100 миллиардов евро Украине,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T16:59+0300
2025-07-09T16:59+0300
экономика
общество
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал проект бюджета Евросоюза, который предполагает выделение 100 миллиардов евро Украине, заявив, что это лишь начало, поскольку Киев требует сумму в десять раз больше. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд. "У Европы кончились деньги – за исключением случаев, когда речь идёт о войне. На нее всегда найдётся 100 миллиардов евро. Сто миллиардов евро, или почти 39 тысяч миллиардов форинтов – столько Евросоюз хочет выделить в следующем бюджетном цикле в качестве новой "помощи" для финансирования войны на Украине", - написал Орбан в социальных сетях.По его словам, это будет означать, что на конкурентоспособность Европы, защиту границ и на благосостояние простых европейцев пойдет "на сто миллиардов евро меньше". "Если всё зависит от Брюсселя, это только начало. Это лишь первый из ресурсов, выделенных Украине, поскольку украинский президент чётко заявил, что им нужно 1 тысячу миллиардов евро", - подчеркнул политик. Орбан также добавил, что пока Европа "не может выбраться из собственного экономического, социального и военного кризиса, Брюссель продолжает финансировать войну – оружие вместо мира, новые долги вместо конкурентоспособной Европы". "Если кто-то еще не понял, о чем идет речь, то теперь все окончательно ясно: в Брюсселе всегда есть деньги, чтобы потратить - только не на Европу", - заключил он. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
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общество , украина, европа, брюссель, ес
Экономика, Общество , УКРАИНА, ЕВРОПА, Брюссель, ЕС
16:59 09.07.2025
 
Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине

Советник Орбана раскритиковал проект бюджета ЕС по Украине на 100 млрд евро

© fotolia.com / Aleksej LeonovФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Aleksej Leonov
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БУДАПЕШТ, 9 июл - ПРАЙМ. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал проект бюджета Евросоюза, который предполагает выделение 100 миллиардов евро Украине, заявив, что это лишь начало, поскольку Киев требует сумму в десять раз больше.
Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд.
"У Европы кончились деньги – за исключением случаев, когда речь идёт о войне. На нее всегда найдётся 100 миллиардов евро. Сто миллиардов евро, или почти 39 тысяч миллиардов форинтов – столько Евросоюз хочет выделить в следующем бюджетном цикле в качестве новой "помощи" для финансирования войны на Украине", - написал Орбан в социальных сетях.
По его словам, это будет означать, что на конкурентоспособность Европы, защиту границ и на благосостояние простых европейцев пойдет "на сто миллиардов евро меньше".
"Если всё зависит от Брюсселя, это только начало. Это лишь первый из ресурсов, выделенных Украине, поскольку украинский президент чётко заявил, что им нужно 1 тысячу миллиардов евро", - подчеркнул политик.
Орбан также добавил, что пока Европа "не может выбраться из собственного экономического, социального и военного кризиса, Брюссель продолжает финансировать войну – оружие вместо мира, новые долги вместо конкурентоспособной Европы".
"Если кто-то еще не понял, о чем идет речь, то теперь все окончательно ясно: в Брюсселе всегда есть деньги, чтобы потратить - только не на Европу", - заключил он.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
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