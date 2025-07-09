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В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek

В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek - 09.07.2025, ПРАЙМ

В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek

Правительство Чехии по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) запретило со среды, 9 июля, использование... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T18:37+0300

2025-07-09T18:37+0300

2025-07-09T18:52+0300

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ПРАГА, 9 июл – ПРАЙМ. Правительство Чехии по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) запретило со среды, 9 июля, использование госорганами продуктов китайской технологической компании DeepSeek, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра Фиалу. Согласно данным НУКИБ, компания DeepSeek юридически обязана сотрудничать с местными органами власти КНР. Это представляет серьезную угрозу безопасности, поскольку может привести к несанкционированному доступу к конфиденциальным данным всех пользователей, использующих данный искусственный интеллект, отмечает ЧТК. "Основываясь на этих выводах и анализе НУКИБ, правительство Чехии приняло решение запретить использование всех продуктов, приложений, решений и веб-сервисов DeepSeek в органах чешской государственной администрации", - заявил Фиала. При этом он подчеркнул, что DeepSeek хранит данные на серверах в Китае и России, которые недостаточно защищены. Согласно информации ЧТК, в последние месяцы в США также усилились опасения по поводу безопасности продуктов компании DeepSeek. Компания DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, обвиняется в передаче данных и статистики пользователей китайским госслужбам слежки и, как утверждается, пыталась обойти экспортные ограничения США, используя подставные компании в Юго-Восточной Азии. Целью было получение доступа к передовым полупроводникам, экспорт которых из США в Китай запрещён. "У нас есть информация, что DeepSeek сознательно сотрудничает с китайскими военными и разведывательными проектами и, весьма вероятно, продолжит это делать", - приводит агентство Рейтер слова неназванного представителя администрации США. Он отметил, что это сотрудничество выходит за рамки обычного обмена открытыми моделями искусственного интеллекта. Опасения по поводу неправомерного использования персональных данных пользователей в Китае имеют давние корни, отмечает ЧТК. Критики указывают на китайский закон о национальной разведывательной службе, который позволяет правительству получать доступ к данным частных компаний. С другой стороны, базирующаяся в Пекине компания ByteDance утверждает, что значительная часть её акционеров состоит из международных инвесторов, и утверждает, что правовая база защищает конфиденциальность компаний и пользователей, отмечает ЧТК.

https://1prime.ru/20250529/deepseek--858029426.html

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мировая экономика, китай, сша, чехия, bytedance