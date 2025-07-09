Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek - 09.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250709/deepseek-859339353.html
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek
Правительство Чехии по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) запретило со среды, 9 июля, использование... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T18:37+0300
2025-07-09T18:52+0300
мировая экономика
китай
сша
чехия
bytedance
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2bcde323154c3711fc392fe0d1acbab.jpg
ПРАГА, 9 июл – ПРАЙМ. Правительство Чехии по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) запретило со среды, 9 июля, использование госорганами продуктов китайской технологической компании DeepSeek, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра Фиалу. Согласно данным НУКИБ, компания DeepSeek юридически обязана сотрудничать с местными органами власти КНР. Это представляет серьезную угрозу безопасности, поскольку может привести к несанкционированному доступу к конфиденциальным данным всех пользователей, использующих данный искусственный интеллект, отмечает ЧТК. "Основываясь на этих выводах и анализе НУКИБ, правительство Чехии приняло решение запретить использование всех продуктов, приложений, решений и веб-сервисов DeepSeek в органах чешской государственной администрации", - заявил Фиала. При этом он подчеркнул, что DeepSeek хранит данные на серверах в Китае и России, которые недостаточно защищены. Согласно информации ЧТК, в последние месяцы в США также усилились опасения по поводу безопасности продуктов компании DeepSeek. Компания DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, обвиняется в передаче данных и статистики пользователей китайским госслужбам слежки и, как утверждается, пыталась обойти экспортные ограничения США, используя подставные компании в Юго-Восточной Азии. Целью было получение доступа к передовым полупроводникам, экспорт которых из США в Китай запрещён. "У нас есть информация, что DeepSeek сознательно сотрудничает с китайскими военными и разведывательными проектами и, весьма вероятно, продолжит это делать", - приводит агентство Рейтер слова неназванного представителя администрации США. Он отметил, что это сотрудничество выходит за рамки обычного обмена открытыми моделями искусственного интеллекта. Опасения по поводу неправомерного использования персональных данных пользователей в Китае имеют давние корни, отмечает ЧТК. Критики указывают на китайский закон о национальной разведывательной службе, который позволяет правительству получать доступ к данным частных компаний. С другой стороны, базирующаяся в Пекине компания ByteDance утверждает, что значительная часть её акционеров состоит из международных инвесторов, и утверждает, что правовая база защищает конфиденциальность компаний и пользователей, отмечает ЧТК.
https://1prime.ru/20250529/deepseek--858029426.html
китай
сша
чехия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49829c3627c78596870def7aae550868.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, сша, чехия, bytedance
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЧЕХИЯ, ByteDance
18:37 09.07.2025 (обновлено: 18:52 09.07.2025)
 
В Чехии чиновникам запретили пользоваться софтом китайской DeepSeek

Правительство Чехии запретило госорганам использовать продукты DeepSeek

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКитайский ИИ-ассистент DeepSeek
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПРАГА, 9 июл – ПРАЙМ. Правительство Чехии по рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) запретило со среды, 9 июля, использование госорганами продуктов китайской технологической компании DeepSeek, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на премьера Петра Фиалу.
Согласно данным НУКИБ, компания DeepSeek юридически обязана сотрудничать с местными органами власти КНР. Это представляет серьезную угрозу безопасности, поскольку может привести к несанкционированному доступу к конфиденциальным данным всех пользователей, использующих данный искусственный интеллект, отмечает ЧТК.
"Основываясь на этих выводах и анализе НУКИБ, правительство Чехии приняло решение запретить использование всех продуктов, приложений, решений и веб-сервисов DeepSeek в органах чешской государственной администрации", - заявил Фиала. При этом он подчеркнул, что DeepSeek хранит данные на серверах в Китае и России, которые недостаточно защищены.
Согласно информации ЧТК, в последние месяцы в США также усилились опасения по поводу безопасности продуктов компании DeepSeek. Компания DeepSeek, базирующаяся в Ханчжоу, обвиняется в передаче данных и статистики пользователей китайским госслужбам слежки и, как утверждается, пыталась обойти экспортные ограничения США, используя подставные компании в Юго-Восточной Азии. Целью было получение доступа к передовым полупроводникам, экспорт которых из США в Китай запрещён.
"У нас есть информация, что DeepSeek сознательно сотрудничает с китайскими военными и разведывательными проектами и, весьма вероятно, продолжит это делать", - приводит агентство Рейтер слова неназванного представителя администрации США. Он отметил, что это сотрудничество выходит за рамки обычного обмена открытыми моделями искусственного интеллекта.
Опасения по поводу неправомерного использования персональных данных пользователей в Китае имеют давние корни, отмечает ЧТК. Критики указывают на китайский закон о национальной разведывательной службе, который позволяет правительству получать доступ к данным частных компаний.
С другой стороны, базирующаяся в Пекине компания ByteDance утверждает, что значительная часть её акционеров состоит из международных инвесторов, и утверждает, что правовая база защищает конфиденциальность компаний и пользователей, отмечает ЧТК.
Китайский ИИ-ассистент DeepSeek - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
DeepSeek выпустила новую версию модели ИИ
29 мая, 16:41
 
Мировая экономикаКИТАЙСШАЧЕХИЯByteDance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала