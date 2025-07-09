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Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности

Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности - 09.07.2025, ПРАЙМ

Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности

Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T04:29+0300

2025-07-09T04:29+0300

2025-07-09T04:29+0300

общество

рф

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. "Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, всу