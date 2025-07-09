https://1prime.ru/20250709/delo-859307097.html
Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности
Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности - 09.07.2025, ПРАЙМ
Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности
Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T04:29+0300
2025-07-09T04:29+0300
2025-07-09T04:29+0300
общество
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859307097.jpg?1752024566
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде.
"Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, всу
Дело о продаже ВСУ фото с российскими объектами имеет гриф секретности
Дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретности
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Уголовное дело о продаже ВСУ фотографий с российскими объектами имеет гриф секретно, рассказали РИА Новости в суде.
"Дело Ажаева имеет гриф секретно", - сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что после оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.