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Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией

Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией - 09.07.2025, ПРАЙМ

Болгарский депутат надеется на возобновление сотрудничества с Россией

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков в беседе с РИА Новости выразил надежду на возобновление экономического сотрудничества с Россией. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:30+0300

2025-07-09T06:30+0300

2025-07-09T06:30+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков в беседе с РИА Новости выразил надежду на возобновление экономического сотрудничества с Россией. "Болгарии нужно рабочее взаимодействие с российским бизнесом. Российский бизнес готов к сотрудничеству с болгарскими коллегами… Я надеюсь, что в ближайшем будущем правящая коалиция, в ней состоит и моя партия, начнет сотрудничество с Россией. Это будет большим плюсом для нашей экономики", - сказал Петков агентству. Он отметил, что новые пакеты санкций Евросоюза препятствуют нормальным отношениям. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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общество , запад, рф, москва, ес