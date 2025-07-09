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Французские депутаты смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Французские депутаты смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства
Французские депутаты смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства - 09.07.2025, ПРАЙМ
Французские депутаты смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства
Французские парламентарии во вторник окончательно одобрили законопроект, смягчающий ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства, которые в 2023 году вызвали... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T02:22+0300
2025-07-09T02:22+0300
общество
франция
париж
ес
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ПАРИЖ, 9 июл – ПРАЙМ. Французские парламентарии во вторник окончательно одобрили законопроект, смягчающий ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства, которые в 2023 году вызвали массовые протесты аграриев по всей стране. Согласно трансляции заседания Нацсобрания, за текст проголосовали 316 депутатов, против – 223. Не поддержали законопроект партии левых и зеленых, которые видят в нём риски для экологии. Текст призван упростить работу фермеров, которые утверждают, что обременены экологическими стандартами. Он должен способствовать строительству крупных водохранилищ, используемых для ирригации, а также созданию или расширению животноводческих комплексов. Наиболее спорной мерой является снятие запрета на использование ацетамиприда – пестицида, запрещённого во Франции, но разрешённого в других странах ЕС до 2033 года, который окрестили "убийцей пчел". Законопроект также должен упростить бюрократические процедуры и порядок сертификации сельскохозяйственной деятельности. За его принятие выступал ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA. Как рассказал ранее РИА Новости его пресс-секретарь Гийом Папен, фермеры ждали этот документ уже полтора года: из-за роспуска парламента прошлым летом его рассмотрение так и не было закончено. Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
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общество , франция, париж, ес
Общество , ФРАНЦИЯ, Париж, ЕС
02:22 09.07.2025
 
Французские депутаты смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства

Французские парламентарии смягчили ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства

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ПАРИЖ, 9 июл – ПРАЙМ. Французские парламентарии во вторник окончательно одобрили законопроект, смягчающий ряд регламентаций в сфере сельского хозяйства, которые в 2023 году вызвали массовые протесты аграриев по всей стране.
Согласно трансляции заседания Нацсобрания, за текст проголосовали 316 депутатов, против – 223. Не поддержали законопроект партии левых и зеленых, которые видят в нём риски для экологии.
Текст призван упростить работу фермеров, которые утверждают, что обременены экологическими стандартами. Он должен способствовать строительству крупных водохранилищ, используемых для ирригации, а также созданию или расширению животноводческих комплексов.
Наиболее спорной мерой является снятие запрета на использование ацетамиприда – пестицида, запрещённого во Франции, но разрешённого в других странах ЕС до 2033 года, который окрестили "убийцей пчел".
Законопроект также должен упростить бюрократические процедуры и порядок сертификации сельскохозяйственной деятельности.
За его принятие выступал ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA. Как рассказал ранее РИА Новости его пресс-секретарь Гийом Папен, фермеры ждали этот документ уже полтора года: из-за роспуска парламента прошлым летом его рассмотрение так и не было закончено.
Во Франции в конце 2023 - начале 2024 года проходили масштабные протесты фермеров. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами, осуждая политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. В разгар кризиса колонны фермеров на тракторах направились в Париж для осады главного продовольственного рынка Рюнжи на юге города. Столичные власти привлекли спецназ и броневики.
 
ОбществоФРАНЦИЯПарижЕС
 
 
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