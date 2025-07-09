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Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил Песков - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил Песков
Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил Песков - 09.07.2025, ПРАЙМ
Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил Песков
Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на "починку" отношений России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:39+0300
2025-07-09T12:43+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на "починку" отношений России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений", - отметил он.По словам пресс-секретаря главы государства, между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем.Песков также подчеркнул, что сложность ситуации на Украине не дает решить проблему политико-дипломатическим путем моментально. Кроме того, несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, Москва рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта в дипломатическое русло.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
12:39 09.07.2025 (обновлено: 12:43 09.07.2025)
 
Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном, заявил Песков

Песков: Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на "починку" отношений России и США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений", - отметил он.
По словам пресс-секретаря главы государства, между Вашингтоном и Москвой нет разногласий, есть желание решить ситуацию на Украине политико-дипломатическим путем.
Песков также подчеркнул, что сложность ситуации на Украине не дает решить проблему политико-дипломатическим путем моментально. Кроме того, несмотря на решения о возобновлении поставок вооружений Киеву, Москва рассчитывает что президент США Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию украинского конфликта в дипломатическое русло.
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