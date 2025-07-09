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Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" выросла до 4% - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" выросла до 4%
Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" выросла до 4% - 09.07.2025, ПРАЙМ
Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" выросла до 4%
Доля вкладов со сроком более года, открытых на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", по итогам первого полугодия 2025 года выросла до 4% против 2% годом ранее,... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T06:30+0300
2025-07-09T06:30+0300
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Доля вкладов со сроком более года, открытых на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", по итогам первого полугодия 2025 года выросла до 4% против 2% годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "По итогам первого полугодия 2025 года доля вкладов со сроком более года, открытых на "Финуслугах", выросла до 4%. В годовом выражении их доля удвоилась с 2% в первом полугодии 2024-го. Одновременно в несколько раз выросла доля годовых вкладов: с 2 до 7% в том же периоде", - говорится в сообщении. Также сообщается, что основной объем вкладов в первом полугодии открывался со сроком на три и шесть месяцев: их доля в структуре открытых депозитов составила 39% и 32% соответственно (42% и 44% соответственно в первом полугодии 2024-го). "Долгосрочные сбережения граждан занимают все еще небольшую долю в структуре депозитов. Тем не менее их популярность растет. Это объясняется желанием вкладчиков зафиксировать высокую доходность, прежде чем ключевая ставка снизится. Мы рассчитываем, что такая тенденция продолжится, и вкладчики будут строить долгосрочные планы с опорой на надежные и доходные инструменты", - отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин. Более того, в структуре краткосрочных вкладов произошли изменения: так, доля одномесячных вкладов выросла на фоне активного использования одномесячных вкладов в виде промопредложений. В результате доля вкладов сроком на один месяц выросла до 18% в первом полугодии 2025 года, увеличившись на 8 процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отметили в маркетплейсе.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
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40
общество
Общество
06:30 09.07.2025
 
Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" выросла до 4%

Доля вкладов со сроком более года на "Финуслугах" в первом полугодии выросла до 4%

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Доля вкладов со сроком более года, открытых на финансовом маркетплейсе "Финуслуги", по итогам первого полугодия 2025 года выросла до 4% против 2% годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"По итогам первого полугодия 2025 года доля вкладов со сроком более года, открытых на "Финуслугах", выросла до 4%. В годовом выражении их доля удвоилась с 2% в первом полугодии 2024-го. Одновременно в несколько раз выросла доля годовых вкладов: с 2 до 7% в том же периоде", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что основной объем вкладов в первом полугодии открывался со сроком на три и шесть месяцев: их доля в структуре открытых депозитов составила 39% и 32% соответственно (42% и 44% соответственно в первом полугодии 2024-го).
"Долгосрочные сбережения граждан занимают все еще небольшую долю в структуре депозитов. Тем не менее их популярность растет. Это объясняется желанием вкладчиков зафиксировать высокую доходность, прежде чем ключевая ставка снизится. Мы рассчитываем, что такая тенденция продолжится, и вкладчики будут строить долгосрочные планы с опорой на надежные и доходные инструменты", - отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.
Более того, в структуре краткосрочных вкладов произошли изменения: так, доля одномесячных вкладов выросла на фоне активного использования одномесячных вкладов в виде промопредложений. В результате доля вкладов сроком на один месяц выросла до 18% в первом полугодии 2025 года, увеличившись на 8 процентных пунктов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, отметили в маркетплейсе.
 
Общество
 
 
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