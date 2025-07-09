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Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене

Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене - 09.07.2025, ПРАЙМ

Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене

Стоимость доллара растет по отношению к евро в среду вечером и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T17:29+0300

2025-07-09T17:29+0300

2025-07-09T17:29+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в среду вечером и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1722 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,3 иены со 146,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,49 пункта. Инвесторы в среду находятся в ожидании публикации протокола прошедшего в июне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки рассчитывают получить дополнительные сведения об оценке состояния американской экономики, а также сигналы относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора. Американская валюта по итогам первого полугодия текущего года подешевела по отношению к евро на 14%. По словам аналитиков, это связано с ожиданиями по учетным ставкам ФРС и Европейского центробанка (ЕЦБ) на текущий год. "На данный момент рынок закладывает как минимум два снижения ставок ФРС до конца года и только одно понижение ставок ЕЦБ", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Commerzbank Антье Префке (Antje Praefcke).

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