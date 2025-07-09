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Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене - 09.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250709/dollar--859336988.html
Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене
Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене - 09.07.2025, ПРАЙМ
Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене
Стоимость доллара растет по отношению к евро в среду вечером и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T17:29+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в среду вечером и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1722 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,3 иены со 146,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,49 пункта. Инвесторы в среду находятся в ожидании публикации протокола прошедшего в июне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки рассчитывают получить дополнительные сведения об оценке состояния американской экономики, а также сигналы относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора. Американская валюта по итогам первого полугодия текущего года подешевела по отношению к евро на 14%. По словам аналитиков, это связано с ожиданиями по учетным ставкам ФРС и Европейского центробанка (ЕЦБ) на текущий год. "На данный момент рынок закладывает как минимум два снижения ставок ФРС до конца года и только одно понижение ставок ЕЦБ", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Commerzbank Антье Префке (Antje Praefcke).
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сша, ецб, commerzbank, рынок
Экономика, США, ЕЦБ, Commerzbank, Рынок
17:29 09.07.2025
 
Доллар не показывает вечером единой динамики к евро и иене

Стоимость доллара растет к евро и снижается к иене

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанк доллары США
 доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро в среду вечером и снижается к иене, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.19 мск курс евро к доллару опускался до 1,1722 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене - до 146,3 иены со 146,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,49 пункта.
Инвесторы в среду находятся в ожидании публикации протокола прошедшего в июне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки рассчитывают получить дополнительные сведения об оценке состояния американской экономики, а также сигналы относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора.
Американская валюта по итогам первого полугодия текущего года подешевела по отношению к евро на 14%. По словам аналитиков, это связано с ожиданиями по учетным ставкам ФРС и Европейского центробанка (ЕЦБ) на текущий год.
"На данный момент рынок закладывает как минимум два снижения ставок ФРС до конца года и только одно понижение ставок ЕЦБ", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Commerzbank Антье Префке (Antje Praefcke).
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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