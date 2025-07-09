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Доллар дорожает по отношению к другим мировым валютам

Доллар дорожает по отношению к другим мировым валютам - 09.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дорожает по отношению к другим мировым валютам

Стоимость доллара в среду утром повышается к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:33+0300

2025-07-09T08:33+0300

2025-07-09T08:33+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду утром повышается к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару опускался до 1,1716 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 146,99 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,62 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 97,6 пункта. Позднее в среду ожидается публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что с 1 августа Штаты вводят единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Он назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США". При этом американский президент во вторник своим указом продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. До этого Япония подпала под 50-процентные пошлины на сталь и алюминий (введенные 4 июня) и 25-процентные - на автомобили, произведенные не в США (3 апреля).

https://1prime.ru/20250708/briks-859304593.html

сша

япония

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общество , сша, япония, южная корея, дональд трамп