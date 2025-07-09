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В Италии предположили, что переговоры ЕС и США продлятся до 1 августа
В Италии предположили, что переговоры ЕС и США продлятся до 1 августа - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Италии предположили, что переговоры ЕС и США продлятся до 1 августа
Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти предположил, что переговоры Евросоюза с США о взаимных торговых пошлинах продлятся до самой даты их... | 09.07.2025, ПРАЙМ
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РИМ, 9 июл - ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти предположил, что переговоры Евросоюза с США о взаимных торговых пошлинах продлятся до самой даты их введения: 1 августа. Между Европейским союзом и США идут интенсивные переговоры по преодолению разногласий и достижению сделки, которая позволит Евросоюзу избежать повышения пошлин на европейский импорт в Соединенных Штатах на 50%. "Переговоры идут день и ночь, они очень сложные. И из того, что я понял, мне кажется, они продлятся до 1 августа", - сказал Джорджетти журналистам в кулуарах палаты депутатов итальянского парламента. Отвечая на вопрос о предполагаемом размере новой пошлины в 17%, министр заявил, что "эта цифра не приносит неудачу". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%). Кроме того, президент США в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
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общество , сша, италия, япония, дональд трамп, ес
Экономика, Общество , США, ИТАЛИЯ, ЯПОНИЯ, Дональд Трамп, ЕС
В Италии предположили, что переговоры ЕС и США продлятся до 1 августа
Джорджетти: переговоры ЕС и США о взаимных пошлинах продлятся до 1 августа
РИМ, 9 июл - ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти предположил, что переговоры Евросоюза с США о взаимных торговых пошлинах продлятся до самой даты их введения: 1 августа.
Между Европейским союзом и США идут интенсивные переговоры по преодолению разногласий и достижению сделки, которая позволит Евросоюзу избежать повышения пошлин на европейский импорт в Соединенных Штатах на 50%.
"Переговоры идут день и ночь, они очень сложные. И из того, что я понял, мне кажется, они продлятся до 1 августа", - сказал Джорджетти журналистам в кулуарах палаты депутатов итальянского парламента.
Отвечая на вопрос о предполагаемом размере новой пошлины в 17%, министр заявил, что "эта цифра не приносит неудачу".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Среди них оказались Япония (размер пошлины - 25%), Южная Корея (25%), Казахстан (25%), Малайзия (25%), Тунис (25%), Босния и Герцеговина (30%), ЮАР (30%), Индонезия (32%), Сербия (35%), Бангладеш (35%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Лаос (40%) и Мьянма (40%).
Кроме того, президент США в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
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