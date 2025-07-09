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Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике
Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T10:38+0300
2025-07-09T10:38+0300
экономика
приднестровье
молдавия
кишинев
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 9 августа чрезвычайного экономического положения, сообщает пресс-служба парламента. "ЧП в экономике продлено до 9 августа (включительно). Причина – чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса", - говорится в сообщении. Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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приднестровье, молдавия, кишинев, газпром
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Газпром
10:38 09.07.2025
 
Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 августа

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГорода мира. Тирасполь
Города мира. Тирасполь - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 9 августа чрезвычайного экономического положения, сообщает пресс-служба парламента.
"ЧП в экономике продлено до 9 августа (включительно). Причина – чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса", - говорится в сообщении.
Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток.
Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Газовая горелка
Власти Приднестровья сообщили о прекращении поставок газа
7 апреля, 11:55
 
ЭкономикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯКишиневГазпром
 
 
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