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Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике - 09.07.2025, ПРАЙМ

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике

Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T10:38+0300

2025-07-09T10:38+0300

2025-07-09T10:38+0300

экономика

приднестровье

молдавия

кишинев

газпром

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ТИРАСПОЛЬ, 9 июл - ПРАЙМ. Верховный Совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду на внеочередном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении до 9 августа чрезвычайного экономического положения, сообщает пресс-служба парламента. "ЧП в экономике продлено до 9 августа (включительно). Причина – чрезвычайная ситуация экономического характера, обусловленная сокращением поставок природного газа в ПМР, повлекшим возникновение тяжелого общеэкономического кризиса", - говорится в сообщении. Режим ЧП в экономике продлевается на 30 суток. Парламент Приднестровья 11 июня снова ввел режим ЧП в экономике из-за сокращения поставок газа. Впервые его ввели 11 декабря 2024 года из-за прекращения поставок "голубого топлива". Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье вынуждено экономить газ, чтобы не впасть в глубокий энергетический кризис. Он также добавил, что ПМР при содействии Российской Федерации получает газ, а Молдавия на данный момент никоим образом поставкам не препятствует. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://1prime.ru/20250407/gaz-856439917.html

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приднестровье, молдавия, кишинев, газпром