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Итальянский бизнесмен заявил о кардинальных изменениях в экономике России

Итальянский бизнесмен заявил о кардинальных изменениях в экономике России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Итальянский бизнесмен заявил о кардинальных изменениях в экономике России

Экономика России в новых геополитических условиях кардинально меняется, западным компаниям надо не слушать европейских политиков, а стараться не упустить момент | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:52+0300

2025-07-09T14:52+0300

2025-07-09T14:52+0300

экономика

общество

рф

китай

брюссель

владимир путин

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Экономика России в новых геополитических условиях кардинально меняется, западным компаниям надо не слушать европейских политиков, а стараться не упустить момент и искать новые формы сотрудничества с партнерами, пока открывающиеся ниши в разных отраслях экономики РФ не займет бизнес из Китая и других азиатских стран, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Чуть ли не каждый день из Брюсселя идут сигналы – держаться подальше от России. Западные компании без конца пугают тем, что экономика страны за три года СВО стала военной, что она, мол, находится в плачевном состоянии. Это не правда. Западному бизнесу пора перестать слушать западных политиков", - сказал он в кулуарах круглого стола GIM Unimpresa "Будущее иностранных компаний в России". "Все отрасли экономики России сегодня работают. Более того, под влиянием новой геополитической ситуации они начинают кардинально меняться. Впервые за долгую историю у России появляется шанс свою экономику диверсифицировать, уйти от нефтяной зависимости", - добавил собеседник агентства. По его словам, в этих условиях "задача западных компаний - не упустить свой шанс". "Предприниматели, работающие в России, должны понять, что происходит в стране. Анализировать, искать новые формы сотрудничества с партнерами. В противном случае есть риск опоздать, когда открывающиеся в разных областях экономики России ниши займут деловые люди из КНР и других стран Азии", - заметил Торрембини. Президент России Владимир Путин, рассуждая о возможности возвращения в страну иностранных компаний, указывал, что нужно отнестись к этому самым внимательным образом, чтобы не утратить приобретенный потенциал. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности.

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рф

китай

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общество , рф, китай, брюссель, владимир путин