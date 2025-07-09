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Экс-военнослужащий ВС России работал механиком по ремонту БПЛА - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-военнослужащий ВС России работал механиком по ремонту БПЛА
Экс-военнослужащий ВС России работал механиком по ремонту БПЛА - 09.07.2025, ПРАЙМ
Экс-военнослужащий ВС России работал механиком по ремонту БПЛА
Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T06:33+0300
2025-07-09T06:33+0300
общество
рф
всу
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в суде. "Ажаев, будучи военнослужащим российской армии, работал там механиком и занимался ремонтом БПЛА", - сказала собеседница агентства. После оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого. По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ. Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ). Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
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общество , рф, всу
Общество , РФ, ВСУ
06:33 09.07.2025
 
Экс-военнослужащий ВС России работал механиком по ремонту БПЛА

Экс-военнослужащий ВС России Ажаев работал механиком по ремонту БПЛА

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Антон Ажаев, который продал фотографии российских объектов ВСУ за 80 долларов, будучи военнослужащим, работал механиком по ремонту БПЛА, сообщили РИА Новости в суде.
"Ажаев, будучи военнослужащим российской армии, работал там механиком и занимался ремонтом БПЛА", - сказала собеседница агентства.
После оглашения обвинительного заключения в суде Ажаев заявил, что не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Дело слушается тройкой судей, председательствующий судья закрыл процесс до прений сторон, когда гособвинитель будет просить наказание для подсудимого.
По версии следствия, подсудимый за 80 долларов продал данные о российских военных объектах, которые он фотографировал для ВСУ.
Бывший военнослужащий российской армии обвиняется в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), дезертирстве в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий (ст. 338 УК РФ), легализации средств, полученных в результате преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), попытке вступить в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ) и госизмене в виде перехода на сторону противника (ч. 2 ст. 275 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают максимальный срок наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
ОбществоРФВСУ
 
 
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