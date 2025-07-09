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Эксперт назвал сроки подписания соглашения по "Силе Сибири — 2"

Эксперт назвал сроки подписания соглашения по "Силе Сибири — 2" - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал сроки подписания соглашения по "Силе Сибири — 2"

Решение вопроса и подписание соглашения между Россией и Китаем по газопроводу "Сила Сибири - 2" можно ожидать до конца года, таким мнением поделился в интервью... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T06:30+0300

2025-07-09T06:30+0300

2025-07-09T06:30+0300

общество

китай

ближний восток

монголия

александр новак

ран

иннопром

газопровод "сила сибири"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Решение вопроса и подписание соглашения между Россией и Китаем по газопроводу "Сила Сибири - 2" можно ожидать до конца года, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Мы действительно видим, что у Китая повышается озабоченность по поводу его энергетической безопасности. Понимаем, что сегодня те маршруты доставки энергоносителей, которые в основном применяются для импорта в Китай, это в основном морские маршруты, которые становятся все менее и менее надежны в связи с обострением ситуации и на Ближнем Востоке, и вокруг Тайваня", - сказал он на международной промышленной выставке "Иннопром". Бабаев отметил, что Китай, конечно же, заинтересован в том, чтобы развивать сухопутные маршруты доставки энергоносителей, прежде всего через, как они называют, северные маршруты, то есть через Россию. Он предположил, что Китай все больше и больше будет опираться на Россию для достижения своей энергобезопасности, что означает новые сделки, в том числе и в газовой сфере. "Мы знаем, что самая большая из ныне обсуждаемых сделок – это сделка по "Силе Сибири-2". Мы знаем, что работа в правительстве по взаимодействию с китайскими партнерами идёт довольно активно. И полагаю, что сегодня Китай будет более восприимчив к аргументам российской стороны. Так что мы можем до конца года ожидать какого-то решения по этому вопросу", - заключил эксперт. Газопровод "Сила Сибири - 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае в 2015 году. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что проект "Сила Сибири - 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года. По словам Новака, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.

китай

ближний восток

монголия

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общество , китай, ближний восток, монголия, александр новак, ран, иннопром, газопровод "сила сибири"