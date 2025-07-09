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Эксперт прокомментировал запуск "Силы Сибири — 2"

Эксперт прокомментировал запуск "Силы Сибири — 2" - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал запуск "Силы Сибири — 2"

Запуск газопровода "Сила Сибири - 2" станет серьёзным шагом вперёд в отношениях России и Китая, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T07:00+0300

2025-07-09T07:00+0300

2025-07-09T07:00+0300

общество

китай

монголия

пекин

александр новак

ран

иннопром

газопровод "сила сибири"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Запуск газопровода "Сила Сибири - 2" станет серьёзным шагом вперёд в отношениях России и Китая, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. "Газопровод "Сила Сибири-2", конечно, изменит очень многое и в двустороннем экономическом партнерстве, и в целом в регионе, потому что, во-первых, это создаст довольно большое количество инфраструктурных изменений по маршруту всего газопровода, начиная от Сибири и заканчивая китайской территорией", - сказал он на международной промышленной выставке "Иннопром". Эксперт обратил внимание, что этот газопровод будет снабжать и Монголию, поскольку проходит по ее территории. "И я вот недавно был совсем с визитом в Монголию, где в правительстве ещё раз нам подтвердили, что они очень заинтересованы в реализации этого проекта", - отметил Бабаев. Он добавил, что для самого Китая запуск газопровода станет важным шагом вперед, потому что Пекин проводит очень большую работу по замещению угольных мощностей в своей энергетике, поэтому повышение доли газа, конечно, создаст гигантские возможности для достижения углеродной нейтральности страны, которая запланирована уже на следующее десятилетие. "Поэтому я полагаю, что и с точки зрения создания новых рабочих мест, и с точки зрения инфраструктуры энергетики Китая, да и вообще для российско-китайских отношений это будет серьезным шагом вперед и очень позитивно скажется на повышении двустороннего торгового баланса", - заключил эксперт. Газопровод "Сила Сибири - 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае в 2015 году. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщал, что проект "Сила Сибири - 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года. По словам Новака, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.

китай

монголия

пекин

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общество , китай, монголия, пекин, александр новак, ран, иннопром, газопровод "сила сибири"