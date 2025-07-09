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Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и Китая
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и Китая - 09.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и Китая
Благовещенск становится одним из основных хабов экономического развития Китая и России, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор института Китая... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:40+0300
2025-07-09T07:40+0300
2025-07-09T07:40+0300
общество
благовещенск
китай
амурская область
ран
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Благовещенск становится одним из основных хабов экономического развития Китая и России, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"Сегодня Благовещенск вообще становится одним из основных хабов российско-китайского взаимодействия в области экономики, потому что по поручению президента в Благовещенске создается российско-китайский центр делового сотрудничества. Мы, в частности, являемся участниками этого проекта", - сказал он на международной промышленной выставке "Иннопром".
Эксперт добавил, что этот проект является очень амбициозным и включает в себя строительство инфраструктуры для совместных проектов на территории Амурской области, в том числе канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.
"То есть мы ожидаем в самые ближайшие годы довольно много от этого центра делового сотрудничества. Конечно, это существенным образом позволит расшить все трудности с логистикой, которые сегодня существуют и продолжают существовать между Россией и Китаем. Это такая проблема роста, когда предложение не успевает за спросом", - отметил Бабаев.
Он пояснил, что для реализации китайских экономических проектов, в том числе и "Пояса и Пути", и для реализации тех двусторонних инициатив, которые сегодня Китай и Россия развивают, Благовещенск и Амурская область будут, по его словам, очень важными элементами.
"И это стратегически чрезвычайно важное направление сейчас, которое поддерживается правительствами обеих стран", - заключил эксперт.
благовещенск
китай
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общество , благовещенск, китай, амурская область, ран, иннопром
Общество , Благовещенск, КИТАЙ, Амурская область, РАН, Иннопром
Эксперт рассказал об экономическом сотрудничестве России и Китая
Эксперт Бабаев: Амур станет одним из основных хабов экономического развития Китая и России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Благовещенск становится одним из основных хабов экономического развития Китая и России, таким мнением поделился в интервью РИА Новости директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
"Сегодня Благовещенск вообще становится одним из основных хабов российско-китайского взаимодействия в области экономики, потому что по поручению президента в Благовещенске создается российско-китайский центр делового сотрудничества. Мы, в частности, являемся участниками этого проекта", - сказал он на международной промышленной выставке "Иннопром".
Эксперт добавил, что этот проект является очень амбициозным и включает в себя строительство инфраструктуры для совместных проектов на территории Амурской области, в том числе канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.
"То есть мы ожидаем в самые ближайшие годы довольно много от этого центра делового сотрудничества. Конечно, это существенным образом позволит расшить все трудности с логистикой, которые сегодня существуют и продолжают существовать между Россией и Китаем. Это такая проблема роста, когда предложение не успевает за спросом", - отметил Бабаев.
Он пояснил, что для реализации китайских экономических проектов, в том числе и "Пояса и Пути", и для реализации тех двусторонних инициатив, которые сегодня Китай и Россия развивают, Благовещенск и Амурская область будут, по его словам, очень важными элементами.
"И это стратегически чрезвычайно важное направление сейчас, которое поддерживается правительствами обеих стран", - заключил эксперт.