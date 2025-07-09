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Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты - 09.07.2025, ПРАЙМ
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Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты
Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты - 09.07.2025, ПРАЙМ
Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты
Эмиратская авиакомпания Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты на свои рейсы, сообщает сайт пресс-центра Дубая Dubai Media... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T15:14+0300
2025-07-09T15:14+0300
дубай
emirates
финансы
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ДУБАЙ, 9 июл - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты на свои рейсы, сообщает сайт пресс-центра Дубая Dubai Media Office. Компания подписала Меморандум о взаимопонимании с Crypto.com для изучения возможностей интеграции Crypto.com Pay в свои платёжные системы. Ожидается, что интеграция вступит в силу в следующем году. "Меморандум о взаимопонимании был подписан в присутствии шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума, председателя и генерального директора Emirates Airline &amp; Group, и Майкла Дёрсама, директора по финансовым и групповым услугам Emirates, Аднаном Казимом, заместителем президента и коммерческим директором Emirates, и Мохаммедом Аль Хакимом, президентом Crypto.com в ОАЭ", - говорится на сайте медиа офиса. "Партнёрство с Crypto.com по интеграции криптовалюты в нашу систему цифровых платежей отражает стремление Emirates удовлетворять меняющиеся предпочтения клиентов, а также привлекать более молодую, технически подкованную аудиторию, которая предпочитает цифровые валюты. Этот стратегический шаг соответствует видению Дубая - быть в авангарде финансовых инноваций, предоставляя нашим клиентам большую гибкость и выбор в способах совершения транзакций с Emirates", - заявил Аднан Казим. Помимо изучения интеграции с Crypto.com Pay, Emirates и Crypto.com планируют использовать рекламные маркетинговые кампании для повышения осведомленности и стимулирования использования этого нового платёжного решения. Ряд дубайских компаний уже принимают криптовалюту в качестве оплаты покупок, начиная от застройщиков и заканчивая крупными телекоммуникационными компаниями, отмечается в сообщении на сайте пресс-центра Дубая.
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дубай, emirates, финансы
Дубай, Emirates, Финансы
15:14 09.07.2025
 
Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты

Авиакомпания Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово
Самолет авиакомпании Emirates на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ДУБАЙ, 9 июл - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания Emirates планирует принимать криптовалюту в качестве оплаты за билеты на свои рейсы, сообщает сайт пресс-центра Дубая Dubai Media Office.
Компания подписала Меморандум о взаимопонимании с Crypto.com для изучения возможностей интеграции Crypto.com Pay в свои платёжные системы. Ожидается, что интеграция вступит в силу в следующем году.
"Меморандум о взаимопонимании был подписан в присутствии шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума, председателя и генерального директора Emirates Airline & Group, и Майкла Дёрсама, директора по финансовым и групповым услугам Emirates, Аднаном Казимом, заместителем президента и коммерческим директором Emirates, и Мохаммедом Аль Хакимом, президентом Crypto.com в ОАЭ", - говорится на сайте медиа офиса.
"Партнёрство с Crypto.com по интеграции криптовалюты в нашу систему цифровых платежей отражает стремление Emirates удовлетворять меняющиеся предпочтения клиентов, а также привлекать более молодую, технически подкованную аудиторию, которая предпочитает цифровые валюты. Этот стратегический шаг соответствует видению Дубая - быть в авангарде финансовых инноваций, предоставляя нашим клиентам большую гибкость и выбор в способах совершения транзакций с Emirates", - заявил Аднан Казим.
Помимо изучения интеграции с Crypto.com Pay, Emirates и Crypto.com планируют использовать рекламные маркетинговые кампании для повышения осведомленности и стимулирования использования этого нового платёжного решения.
Ряд дубайских компаний уже принимают криптовалюту в качестве оплаты покупок, начиная от застройщиков и заканчивая крупными телекоммуникационными компаниями, отмечается в сообщении на сайте пресс-центра Дубая.
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