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Глава TotalEnergies назвал условие мирового энергоперехода

Глава TotalEnergies назвал условие мирового энергоперехода - 09.07.2025, ПРАЙМ

Глава TotalEnergies назвал условие мирового энергоперехода

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что мирового энергоперехода не произойдет, пока не снизятся цены на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T14:48+0300

2025-07-09T14:48+0300

2025-07-09T14:48+0300

энергетика

мировая экономика

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австрия

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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что мирового энергоперехода не произойдет, пока не снизятся цены на электроэнергию. "Никакого энергоперехода не произойдет, если мы не сможем предоставить электроэнергию по доступной цене своим клиентам. Самое главное - ценовая доступность и надежность", - сказал Пуянне на семинаре ОПЕК. По его словам, в любом возможном сценарии мирового энергоперехода есть один общий параметр - рост спроса на электроэнергию. "Но электроэнергия из возобновляемых источников энергии прерывиста, поэтому необходим газ. Спрос на электроэнергию растет как в старых, так и в новых промышленных странах. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в нефтегаз", - добавил глава французской компании. Он также отметил, что TotalEnergies инвестирует и в электроэнергетический бизнес с целью стать через 10 лет одним из крупнейших продавцов электроэнергии. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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мировая экономика, вена, австрия, totalenergies, опек