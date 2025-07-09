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СМИ: ЕС может выделить Украине 100 миллиардов евро - 09.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может выделить Украине 100 миллиардов евро
СМИ: ЕС может выделить Украине 100 миллиардов евро - 09.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может выделить Украине 100 миллиардов евро
Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T01:49+0300
2025-07-09T01:49+0300
общество
украина
рф
запад
сергей лавров
ес
нато
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины", - говорится в сообщении. По словам источников, эти средства могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, начиная с 2028 года. Как отметили собеседники агентства, проект должны представить 16 июля, однако некоторые его детали могут опубликовать позднее. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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общество , украина, рф, запад, сергей лавров, ес, нато, мид рф
Общество , УКРАИНА, РФ, ЗАПАД, Сергей Лавров, ЕС, НАТО, МИД РФ
01:49 09.07.2025
 
СМИ: ЕС может выделить Украине 100 миллиардов евро

Блумберг: ЕС может включить в проект бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
"ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины", - говорится в сообщении.
По словам источников, эти средства могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, начиная с 2028 года. Как отметили собеседники агентства, проект должны представить 16 июля, однако некоторые его детали могут опубликовать позднее.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ОбществоУКРАИНАРФЗАПАДСергей ЛавровЕСНАТОМИД РФ
 
 
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