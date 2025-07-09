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ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году - 09.07.2025, ПРАЙМ
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ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году
ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году - 09.07.2025, ПРАЙМ
ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году
Евросоюз может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T12:50+0300
2025-07-09T12:50+0300
экономика
украина
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мировая экономика
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Евросоюз может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "ЕС является крупнейшим и самым стабильным донором и инвестором Украины. И бюджет Украины, восстановление, реконструкция, а также модернизация финансируются преимущественно ЕС, и мы продолжим этот путь... Мы ожидаем, что в этом году ЕС будет покрывать более 80% внешних финансовых потребностей Украины, и мы будем продолжать это в последующие годы", - сказала Кос в интервью агентству РКБ-Украина. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
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украина, ес, мировая экономика
Экономика, УКРАИНА, ЕС, Мировая экономика
12:50 09.07.2025
 
ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году

Еврокомиссар Кос: ЕС может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© fotolia.com / Henner Damke
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МОСКВА, 9 июл – ПРАЙМ. Евросоюз может покрыть 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"ЕС является крупнейшим и самым стабильным донором и инвестором Украины. И бюджет Украины, восстановление, реконструкция, а также модернизация финансируются преимущественно ЕС, и мы продолжим этот путь... Мы ожидаем, что в этом году ЕС будет покрывать более 80% внешних финансовых потребностей Украины, и мы будем продолжать это в последующие годы", - сказала Кос в интервью агентству РКБ-Украина.
Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники ранее в среду сообщало, что Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.
США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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11:32
 
ЭкономикаУКРАИНАЕСМировая экономика
 
 
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