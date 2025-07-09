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Словакия вновь заблокировала принятие нового пакета санкций против России

Словакия вновь заблокировала принятие нового пакета санкций против России - 09.07.2025, ПРАЙМ

Словакия вновь заблокировала принятие нового пакета санкций против России

Словакия на уровне послов стран ЕС снова заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T20:46+0300

2025-07-09T20:46+0300

2025-07-09T20:46+0300

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Словакия на уровне послов стран ЕС снова заблокировала принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на источники. На прошлой неделе новостное агентство TASR сообщало, что Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала новые санкции Европейского союза против РФ, продолжит консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах. "Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит право вето на новый пакет санкций, который ЕС намерен ввести против России... Вето было подтверждено в ходе встречи послов в Брюсселе, где санкции были вынесены на рассмотрение для одобрения и вновь заблокированы", - говорится в публикации. По данным телеканала, дипломаты все еще надеются на достижение компромисса в ближайшие дни. Ранее Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе покупать российские нефть и газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед началом саммита ЕС заявлял, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Евросоюз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца текущего года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250709/sanktsii-859338037.html

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словакия, брюссель, рф, петер сийярто, роберт фицо, ес, ек