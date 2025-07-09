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Число жертв наводнений в Техасе достигло 95

Число жертв наводнений в Техасе достигло 95 - 09.07.2025, ПРАЙМ

Число жертв наводнений в Техасе достигло 95

Количество жертв наводнений в округе Керр, штат Техас, достигло 95 человек, сообщил шериф Ларри Лейта. | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T21:45+0300

2025-07-09T21:45+0300

2025-07-09T21:45+0300

происшествия

техас

сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл - ПРАЙМ. Количество жертв наводнений в округе Керр, штат Техас, достигло 95 человек, сообщил шериф Ларри Лейта. Лейта во вторник заявил о 87 погибших в округе. "По состоянию на 8 утра по центральному времени (16 часов мск), зафиксировано 95 погибших. Сейчас я постараюсь немного разъяснить эти цифры: взрослых - 59, неопознанных - 14; детей - 36 погибших, неопознанных - 13", - сказал шериф журналистам. Также 161 человек числятся пропавшими, добавил Лейта. Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с "разрушительным наводнением".

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техас, сша, cnn