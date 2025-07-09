https://1prime.ru/20250709/fosagro-859320514.html

Совет директоров "Фосагро" назначил нового гендиректора

Совет директоров "Фосагро" назначил нового гендиректора - 09.07.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Фосагро" назначил нового гендиректора

Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу,... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T11:35+0300

2025-07-09T11:35+0300

2025-07-09T11:35+0300

общество

фосагро

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" назначил на пост гендиректора Александра Гильгенберга, также занимающего должность гендиректора АО "Апатит", входящего в группу, приняв отставку Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы, говорится в сообщении компании. "Совет директоров ПАО "Фосагро" назначил на пост генерального директора компании Александра Гильгенберга, приняв отставку с поста генерального директора Михаила Рыбникова в связи со сменой места работы", - сообщили в компании. Совет директоров "Фосагро" поблагодарил Рыбникова за большой объем проделанной работы на посту генерального директора и достигнутые под его руководством высокие результаты производственной и финансовой деятельности компании. В то же время там отметили, что в настоящее время под руководством Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи. "Уверен, что Александр Александрович, всю трудовую жизнь работающий в компании, начинавший в качестве рядового специалиста и последовательно поднявшийся по всем ступенькам карьерной лестницы, на посту генерального директора поможет "Фосагро" с ними уверенно справиться", - привели в сообщении слова председателя совета директоров компании Виктора Черепова. Согласно сайту "Фосагро", Гильгенберг также занимает должность генерального директора АО "Апатит", входящего в группу "Фосагро".

https://1prime.ru/20250704/udobreniya-859189362.html

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общество , фосагро