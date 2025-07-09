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ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области - 09.07.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области
ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области - 09.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области
Предотвращен подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T09:53+0300
2025-07-09T09:53+0300
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Предотвращен подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации. Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что с целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства планировал осуществить подрыв железнодорожного моста. При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен. Также подчеркивается, что в ходе проведенных оперативно-разыскных на месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой одиннадцать килограмм, пистолет "Макарова" и боеприпасы к нему, а также предметы, имеющие значение для следствия. "Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.30, ч. 2 ст. 205 УК РФ ("террористический акт")", - добавляется в сообщении.
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рф, украина, фсб
Происшествия, РФ, УКРАИНА, ФСБ
09:53 09.07.2025
 
ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области

ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области, диверсант был уничтожен

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Предотвращен подрыв моста в Саратовской области, диверсант при задержании оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен, сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации. Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с целью реализации умысла фигурант с использованием хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства планировал осуществить подрыв железнодорожного моста. При задержании в момент изъятия СВУ из тайника он оказал вооруженное сопротивление и в результате ответным огнем был уничтожен.
Также подчеркивается, что в ходе проведенных оперативно-разыскных на месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к применению СВУ массой одиннадцать килограмм, пистолет "Макарова" и боеприпасы к нему, а также предметы, имеющие значение для следствия.
"Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.30, ч. 2 ст. 205 УК РФ ("террористический акт")", - добавляется в сообщении.
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