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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях - 09.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:39+0300
2025-07-09T14:39+0300
2025-07-09T14:39+0300
экономика
китай
сша
starbucks
nasdaq composite
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,17% - до 44 589 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,13%, до 22 927,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 281,25 пункта. Инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Американская фармацевтическая Merck & Co сообщила о заключении окончательного решения по приобретению компании Verona Pharma, специализирующейся на лечении респираторных заболеваний, примерно за 10 миллиардов долларов. Акции Verona Pharma дорожают на предторгах более чем на 20%. Акции Starbucks растут в цене перед основными торгами среды более чем на 1,5%. Американская компания, управляющая сетью кофеен, получила предложения от потенциальных инвесторов на продажу доли бизнеса в Китае, большинство которых рассматривают возможность приобретения контрольного пакета акций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. Позднее в среду планируется публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.
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китай, сша, starbucks, nasdaq composite
Экономика, КИТАЙ, США, Starbucks, Nasdaq Composite
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут на корпоративных новостях
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут в среду на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.28 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,17% - до 44 589 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,13%, до 22 927,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15%, до 6 281,25 пункта.
Инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Американская фармацевтическая Merck & Co сообщила о заключении окончательного решения по приобретению компании Verona Pharma, специализирующейся на лечении респираторных заболеваний, примерно за 10 миллиардов долларов. Акции Verona Pharma дорожают на предторгах более чем на 20%.
Акции Starbucks растут в цене перед основными торгами среды более чем на 1,5%. Американская компания, управляющая сетью кофеен, получила предложения от потенциальных инвесторов на продажу доли бизнеса в Китае, большинство которых рассматривают возможность приобретения контрольного пакета акций, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Позднее в среду планируется публикация протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит растут