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В Казанском ГАУ предложили использовать личинки мухи черной львинки - 09.07.2025, ПРАЙМ
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В Казанском ГАУ предложили использовать личинки мухи черной львинки
В Казанском ГАУ предложили использовать личинки мухи черной львинки - 09.07.2025, ПРАЙМ
В Казанском ГАУ предложили использовать личинки мухи черной львинки
Ученые из Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (входит в состав Казанского ГАУ) предложили использовать личинки мухи черная львинка в... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T07:46+0300
2025-07-09T07:46+0300
общество
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ученые из Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (входит в состав Казанского ГАУ) предложили использовать личинки мухи черная львинка в качестве альтернативы импортным белковым добавкам для подкормки перепелок, их включение в рацион способствует увеличению содержания аминокислот в перепелиных яйцах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского ГАУ. "Подход ученых заключается в использовании личинок мухи черная львинка как природного источника высококачественного белка вместо дорогих зарубежных концентратов. Эта экологичная альтернатива не только решает проблему импортозамещения, но и повышает питательную ценность перепелиных яиц - содержание незаменимых аминокислот увеличивается до 21% по отдельным показателям", - говорится в сообщении университета. Там также добавили, что личинки растут на органических отходах, превращая их в необходимый белок. Для их производства не требуются антибиотики, гормоны роста или химические добавки, что благоприятно сказывается на окружающей среде в отличие от традиционных белковых концентратов. "Личинки содержат полный набор белков и жиров в природной форме, что обеспечивает лучшее усвоение и более высокое качество конечного продукта", - подчеркнула проректор по научной работе Казанской академии ветеринарной медицины Асия Ежкова, слова которой приводит пресс-служба университета. Отмечается, что выращивание личинок экономически выгоднее импорта белковых концентратов, также оно не зависит от курса валют или международных санкций. Вместе с тем, качество получаемой продукции лучше, чем у ее синтетических аналогов.
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40
общество
Общество
07:46 09.07.2025
 
В Казанском ГАУ предложили использовать личинки мухи черной львинки

Ученые предложили использовать личинки мухи черной львинки для подкормки перепелок

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Ученые из Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана (входит в состав Казанского ГАУ) предложили использовать личинки мухи черная львинка в качестве альтернативы импортным белковым добавкам для подкормки перепелок, их включение в рацион способствует увеличению содержания аминокислот в перепелиных яйцах, рассказали РИА Новости в пресс-службе Казанского ГАУ.
"Подход ученых заключается в использовании личинок мухи черная львинка как природного источника высококачественного белка вместо дорогих зарубежных концентратов. Эта экологичная альтернатива не только решает проблему импортозамещения, но и повышает питательную ценность перепелиных яиц - содержание незаменимых аминокислот увеличивается до 21% по отдельным показателям", - говорится в сообщении университета.
Там также добавили, что личинки растут на органических отходах, превращая их в необходимый белок. Для их производства не требуются антибиотики, гормоны роста или химические добавки, что благоприятно сказывается на окружающей среде в отличие от традиционных белковых концентратов.
"Личинки содержат полный набор белков и жиров в природной форме, что обеспечивает лучшее усвоение и более высокое качество конечного продукта", - подчеркнула проректор по научной работе Казанской академии ветеринарной медицины Асия Ежкова, слова которой приводит пресс-служба университета.
Отмечается, что выращивание личинок экономически выгоднее импорта белковых концентратов, также оно не зависит от курса валют или международных санкций. Вместе с тем, качество получаемой продукции лучше, чем у ее синтетических аналогов.
 
Общество
 
 
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