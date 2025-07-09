https://1prime.ru/20250709/gaz-859311070.html

Эксперт оценил рост цен на газ в Европе

Эксперт оценил рост цен на газ в Европе - 09.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил рост цен на газ в Европе

Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам 2025 года могут вырасти до порядка 450 долларов за тысячу кубометров, если не рассматривать экстремальные... | 09.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-09T08:11+0300

2025-07-09T08:11+0300

2025-07-09T08:11+0300

энергетика

европа

ормузский пролив

ближний восток

ice

ttf

ес

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам 2025 года могут вырасти до порядка 450 долларов за тысячу кубометров, если не рассматривать экстремальные сценарии, а в 2026 году – снизиться до 400-420 долларов на фоне роста предложения сжиженного природного газа (СПГ) в мире, таким мнением поделился с РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. Средняя за прошлый год стоимость газа на европейской бирже составила 386,5 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост показателя, таким образом, по итогам 2025 года может составить 16,4%. "Если не рассматривать возможность наступления экстремального сценария, в среднем по 2025 году цены составят порядка 450 долларов за тысячу кубометров на европейском рынке – с учетом как сокращения в результате ввода новых мощностей СПГ, так и сезонного роста ближе к концу года", – отметил Тимонин. На более же долгосрочном горизонте в результате дальнейшего ввода новых мощностей СПГ вероятным представляется снижение котировок. "В среднем по 2026 году мы ожидаем цены уже на уровне 400-420 долларов за тысячу кубометров", – добавил эксперт. Существенный же рост котировок представляется вероятным только при реализации экстремальных сценариев, таких как, например, перекрытие Ормузского пролива, поставки через который на сегодняшний день обеспечивают более 20% глобального предложения СПГ, в результате эскалации ближневосточного конфликта, указал он. Средние биржевые цены на газ в Европе по TTF по итогам первого полугодия выросли почти на 40% - до 463,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных ICE. Резко цены начали расти в июне – на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые за три месяца приближался к порогу в 500 долларов, но так и не перешагнул его. Средние цены в июне выросли в месячном выражении на 6,1% - до 436,7 доллара за тысячу кубометров. "В ближайшие месяцы на газовом рынке мы, вероятно, увидим постепенное снижение цен, чему способствует целый комплекс факторов, ключевой из которых – активное расширение предложения СПГ в мире", – продолжил Тимонин. До конца 2025 года ожидается ряд новых вводов, в результате которых глобальные мощности по сжижению газа могут вырасти почти на 43 миллиона тонн, большая часть из них – в США и Катаре, уточнил эксперт. Столь существенный рост предложения с высокой вероятностью позволит обеспечить высокий уровень заполненности хранилищ, а также приведет к ужесточению конкуренции между производителями, что, в свою очередь, окажет давление на котировки, сказал он. Со стороны спроса, по словам эксперта, перспективы роста ограничиваются продолжением реализации REPowerEU в ЕС. Этот план нацелен на обеспечение полного отказа региона от российского газа и включающего в себя как меры по повышению энергоэффективности, так и активные вводы мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ), уточнил Тимонин.

https://1prime.ru/20250708/gaz-859294731.html

европа

ормузский пролив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ормузский пролив, ближний восток, ice, ttf, ес, газ