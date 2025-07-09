https://1prime.ru/20250709/gaz-859329512.html
Турция соединила газовую сеть с сирийской
Турция соединила газовую сеть с сирийской - 09.07.2025, ПРАЙМ
Турция соединила газовую сеть с сирийской
Турция соединила свою газовую сеть с сирийской, намерена поставлять в эту страну газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан... | 09.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-09T14:58+0300
2025-07-09T14:58+0300
2025-07-09T14:58+0300
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ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Турция соединила свою газовую сеть с сирийской, намерена поставлять в эту страну газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. "Это новая вещь, которую я сейчас скажу. Мы сейчас объединили газовую сеть нашей страны с сирийской, мы собираемся поставлять газ в Сирию, надеемся, что мы найдем партнеров для этого проекта, и сможем поставлять газ для энергопроизводства в Сирии, чтобы нормализовать жизнь там", - заявил министр, выступая на девятом семинаре ОПЕК в Вене. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в австрийской столице. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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Энергетика, Общество , ТУРЦИЯ, СИРИЯ, Вена, ОПЕК
Турция соединила газовую сеть с сирийской
Байрактар: Турция соединила свою газовую сеть с сирийской, хочет поставлять газ
ВЕНА, 9 июл - ПРАЙМ. Турция соединила свою газовую сеть с сирийской, намерена поставлять в эту страну газ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
"Это новая вещь, которую я сейчас скажу. Мы сейчас объединили газовую сеть нашей страны с сирийской, мы собираемся поставлять газ в Сирию, надеемся, что мы найдем партнеров для этого проекта, и сможем поставлять газ для энергопроизводства в Сирии, чтобы нормализовать жизнь там", - заявил министр, выступая на девятом семинаре ОПЕК в Вене.
Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в австрийской столице. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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